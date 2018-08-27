Тяжелое решение: Лера Кудрявцева вынуждена оставить новорожденную дочь

Уже 4 сентября Лера выйдет на сцену New Wave Hall в Сочи, где проведет конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Кудрявцева – такой же талисман этого музыкального праздника, как и Алла Пугачева. Но если последняя уже несколько лет Сочи игнорирует, то Лера ждет сентября, хотя решение окунуться в работу было тяжелым.

«Лера рассматривала возможность отказаться от участия в этом мероприятии, – рассказали в ее окружении. – Ведь ребеночек мог появиться и позже поставленного срока. Но все, к счастью, произошло вовремя. Поэтому молодая мама, которая является настоящим символом и музой проекта Игоря Крутого, решила все-таки прервать декретный отпуск. И это было не самое простое решение, ведь с малышкой ей придется расстаться на целую неделю».