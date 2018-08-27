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  • Смотрите, как в США отметили национальный «День голой груди»

Смотрите, как в США отметили национальный «День голой груди» Фото 18+!

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Вот уже тринадцатый год подряд в День равноправия женщин, 26 августа, в США проходит мероприятие Go Topless, или Национальный топлес-день. 

В этот раз в воскресенье, 26 августа, сотни женщин прошлись топлес в сорока городах Америки, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майями, Чикаго и Вашингтон.

Идея шествия – доказать свои права на публичное обнажение верхней части тела наравне с мужчинами.

Благочестивые американские родители заранее изучили карту проведения мероприятий, чтобы оградить своих детей от этого откровенного зрелища. Нас же так просто обнаженным торсом не запугать! Смотрите галерею!

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