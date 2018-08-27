Смотрите, как в США отметили национальный «День голой груди» Фото 18+!
27 августа 2018, 11:15
Вот уже тринадцатый год подряд в День равноправия женщин, 26 августа, в США проходит мероприятие Go Topless, или Национальный топлес-день.
В этот раз в воскресенье, 26 августа, сотни женщин прошлись топлес в сорока городах Америки, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майями, Чикаго и Вашингтон.
Идея шествия – доказать свои права на публичное обнажение верхней части тела наравне с мужчинами.
Благочестивые американские родители заранее изучили карту проведения мероприятий, чтобы оградить своих детей от этого откровенного зрелища. Нас же так просто обнаженным торсом не запугать! Смотрите галерею!