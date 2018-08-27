Смотрите, как в США отметили национальный «День голой груди»

В этот раз в воскресенье, 26 августа, сотни женщин прошлись топлес в сорока городах Америки, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майями, Чикаго и Вашингтон.

Идея шествия – доказать свои права на публичное обнажение верхней части тела наравне с мужчинами.