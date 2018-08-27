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29-летняя супруга Дмитрия Диброва станет бабушкой

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5613127 18.08.2018 TV host Dmitry Debrov with is wife, Polina, during the final of the Mrs. Russia 2018 National Beauty Contest held at the Planeta KVN concert hall in Moscow. Alexander Vilf / Sputnik

ФОТО: Alexander Vilf / Sputnik

Полина Диброва постоянно делится с поклонниками новостями о своей семье. На днях она сообщила, что в ближайшее время собирается обзавестись внуками.

Поклонники Дмитрия и Полины Дибровых уже давно перестали обращать на разницу в возрасте между ними. Однако мало кто мог предположить, что мать троих детей станет бабушкой в 29 лет.

Дело в том, что в следующем январе должна родить ребенка Лада Диброва, единственная дочь Дмитрия и ровесница Полины. Радостную новость Диброва сообщила в своем Instagram: «У меня появилась перспектива... Стану бабушкой в январе. Как думаете, справлюсь с ролью? Мне кажется ничего такая бабуля. Взрослый муж — флакон сюрпризов» (орфография и пунктуация автора сохранены). Поклонники принялись поздравлять Полину и ее супруга с радостным событием. Многие из них выразили уверенность, что Диброва отлично справится с новой ролью, ведь она сама воспитывает троих детей.

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