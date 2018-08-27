29-летняя супруга Дмитрия Диброва станет бабушкой

Поклонники Дмитрия и Полины Дибровых уже давно перестали обращать на разницу в возрасте между ними. Однако мало кто мог предположить, что мать троих детей станет бабушкой в 29 лет.

Дело в том, что в следующем январе должна родить ребенка Лада Диброва, единственная дочь Дмитрия и ровесница Полины. Радостную новость Диброва сообщила в своем Instagram: «У меня появилась перспектива... Стану бабушкой в январе. Как думаете, справлюсь с ролью? Мне кажется ничего такая бабуля. Взрослый муж — флакон сюрпризов» (орфография и пунктуация автора сохранены). Поклонники принялись поздравлять Полину и ее супруга с радостным событием. Многие из них выразили уверенность, что Диброва отлично справится с новой ролью, ведь она сама воспитывает троих детей.