Вот оно какое, наше лето! В Германии и Австрии выпал снег

В горах Германии и Австрии выпало уже почти полметра снега. Белой шапкой покрылись горнолыжные австрийские курорты Бадгаштайн и Тироль.

Местные жители не припомнят, когда еще им приходилось так рано менять машины на лыжи. При этом таять снег не будет: в низинах температура сейчас минус четыре градуса.