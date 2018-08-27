Вот оно какое, наше лето! В Германии и Австрии выпал снег Смотрите фото!
27 августа 2018, 10:34
Европейцы сегодня попрощались с летним зноем: 30-градусная жара за один день сменилась зимними морозами, передает Mirror.
В горах Германии и Австрии выпало уже почти полметра снега. Белой шапкой покрылись горнолыжные австрийские курорты Бадгаштайн и Тироль.
Местные жители не припомнят, когда еще им приходилось так рано менять машины на лыжи. При этом таять снег не будет: в низинах температура сейчас минус четыре градуса.