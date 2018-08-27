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Вот оно какое, наше лето! В Германии и Австрии выпал снег Смотрите фото!

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Lõuna-Saksamaal Garmisch-Partenkircheni lähedal Grainaus restorani pidav Hansjörg Barth lund kühveldamas

ФОТО: SVEN HOPPE / AFP/Scanpix

Европейцы сегодня попрощались с летним зноем: 30-градусная жара за один день сменилась зимними морозами, передает Mirror

В горах Германии и Австрии выпало уже почти полметра снега. Белой шапкой покрылись горнолыжные австрийские курорты Бадгаштайн и Тироль. 

Владелец ресторанчика расчищает снег в Гармиш-Партенкирхене, немецком лыжном курорте в Баварии. 

ФОТО: SVEN HOPPE / AFP/Scanpix

Местные жители не припомнят, когда еще им приходилось так рано менять машины на лыжи. При этом таять снег не будет: в низинах температура сейчас минус четыре градуса. 

 Зимние забавы в австрийском регионе Тироль

ФОТО: EPA/Scanpix

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