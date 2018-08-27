«Вы что, сумасшедшие?» Роджер Уотерс предостерeг мир от войны с русскими

«Я бы хотел всему миру заявить: вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 миллионов своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чeм вы вообще говорите?», — цитирует Уотерса издание.

Музыкант до сих пор убеждeн, что организация «Белые каски» распространяет фейковые новости, а «химатака» на сирийский город Дума была сфабрикована. Но, по мнению артиста, это не помешало западным политикам, не вдаваясь в подробности, нанести совместный бомбовый удар по Сирии.