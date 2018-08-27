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  • «Вы что, сумасшедшие?» Роджер Уотерс предостерeг мир от войны с русскими

«Вы что, сумасшедшие?» Роджер Уотерс предостерeг мир от войны с русскими

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Konzert von Roger Waters, Mercedes Benz Arena, Berlin Roger Waters *** Concert by Roger Waters Mercedes Benz Arena Berlin Roger Waters

ФОТО: Roland Owsnitzki / imago/Votos-Roland Owsnitzki

Один из основателей группы Pink Floyd, Роджер Уотерс, в преддверии своего концерта в России рассказал «Известиям», что верить в российскую «атаку на Скрипалей» могут только люди, у которых нет ни одного полушария мозга, а организация «Белые каски» занимается инсценировкой химатак, пишет Life.

«Я бы хотел всему миру заявить: вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 миллионов своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чeм вы вообще говорите?», — цитирует Уотерса издание.

Музыкант до сих пор убеждeн, что организация «Белые каски» распространяет фейковые новости, а «химатака» на сирийский город Дума была сфабрикована. Но, по мнению артиста, это не помешало западным политикам, не вдаваясь в подробности, нанести совместный бомбовый удар по Сирии.

Концерт Уотерса состоится 31 августа в Москве. Со своей командой музыкант адаптирует шоу для каждой страны — он обещал перевести свои лозунги на русский язык. Например, фразу «Оставайся человеком или умри», которая появится на боку летающей над сценой надувной свиньи.

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