«Вы что, сумасшедшие?» Роджер Уотерс предостерeг мир от войны с русскими

Один из основателей группы Pink Floyd, Роджер Уотерс, в преддверии своего концерта в России рассказал «Известиям», что верить в российскую «атаку на Скрипалей» могут только люди, у которых нет ни одного полушария мозга, а организация «Белые каски» занимается инсценировкой химатак, пишет Life.
«Я бы хотел всему миру заявить: вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 миллионов своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чeм вы вообще говорите?», — цитирует Уотерса издание.
Музыкант до сих пор убеждeн, что организация «Белые каски» распространяет фейковые новости, а «химатака» на сирийский город Дума была сфабрикована. Но, по мнению артиста, это не помешало западным политикам, не вдаваясь в подробности, нанести совместный бомбовый удар по Сирии.
Концерт Уотерса состоится 31 августа в Москве. Со своей командой музыкант адаптирует шоу для каждой страны — он обещал перевести свои лозунги на русский язык. Например, фразу «Оставайся человеком или умри», которая появится на боку летающей над сценой надувной свиньи.