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  • «Меня это бесит! Все исказили»: Лайма Вайкуле не может слышать про Крым

«Меня это бесит! Все исказили»: Лайма Вайкуле не может слышать про Крым

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Лайма Вайкуле и Филипп Киркоров

ФОТО: Scanpix

Лайма Вайкуле заявила, что ее слова об отказе ехать на гастроли в Крым неправильно истолковали и исказили.  

Гнев россиян обрушился любимую в этой стране певицу Лайму Вайкуле после того, как в Одессе она якобы заявила, что не приедет выступать в Крым ни за какие деньги. 

Вчера Лайма Вайкуле в интервью телеканалу НТВ заявила, что ее слова об отказе ехать на гастроли в Крым, исказили журналисты в Одессе.

«Когда меня спросили: "Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым?« – я сказала: "Нам запрещено". И меня бесит, что люди, которые ленятся посмотреть в интернете, права я или нет, начинают что-то громко говорить и некрасиво себя вести», – сказала она.

Певица еще раз напомнила, закон страны не разрешает выступления в Крыму гражданам страны. И она, соответственно, сможет посетить полуостров в одном случае: после снятия соответствующего запрета.

«Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Я всегда за, и не надо меня впутывать в политику», – заявила Вайкуле, отметив, что не имеет ничего против крымчан.

Напомним, 11 августа на пресс-конференции в Одессе Лайма Вайкуле, отвечая на вопрос журналиста, поедет ли она в Крым, произнесла: «Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали».

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