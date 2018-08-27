«Меня это бесит! Все исказили»: Лайма Вайкуле не может слышать про Крым

Гнев россиян обрушился любимую в этой стране певицу Лайму Вайкуле после того, как в Одессе она якобы заявила, что не приедет выступать в Крым ни за какие деньги.

Вчера Лайма Вайкуле в интервью телеканалу НТВ заявила, что ее слова об отказе ехать на гастроли в Крым, исказили журналисты в Одессе.

«Когда меня спросили: "Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым?« – я сказала: "Нам запрещено". И меня бесит, что люди, которые ленятся посмотреть в интернете, права я или нет, начинают что-то громко говорить и некрасиво себя вести», – сказала она.

Певица еще раз напомнила, закон страны не разрешает выступления в Крыму гражданам страны. И она, соответственно, сможет посетить полуостров в одном случае: после снятия соответствующего запрета.

«Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Я всегда за, и не надо меня впутывать в политику», – заявила Вайкуле, отметив, что не имеет ничего против крымчан.