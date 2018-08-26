А из нашего окна… Съемки первого русскоязычного сериала вызывают интерес жителей Таллинна

Тоомас Тросс выбегает с топором из стареньких «Жигулей» и пытается таким необычным инструментом завести свою колымагу. А вокруг камеры, софиты, светоотражатели… Такую забавную картину жители ласнамяэских девятиэтажек наблюдали сегодня из своих окон.

Актер Тоомас Тросс ФОТО: Konstantin Sednev

Волонтеры по углам домов следят, чтобы случайные прохожие не попали в кадр. Вежливо просят подождать пару минут или пойти в обход.

«Деточки, а что это – рекламу снимаете?» – обращается проходящая мимо пожилая женщина к съемочной группе. «Нет, телесериал. На русском языке!» – с гордостью отвечают ей. «Вот молодцы какие!» – поднимает большой палец вверх бабуля и ускоряет шаг, чтобы ненароком со своими сумками не испортить операторам кадр.

Актер Владимир Барсегян ФОТО: Konstantin Sednev

«Мужчина, мужчина! У вас спина грязная», – спешит за Владимиром Барсегяном, который исполняет в «Ласнагорске» главную роль, сердобольный прохожий. «Спасибо, это мне по роли сегодня полагается», – по-доброму улыбается актер. И правда, его костюм безжалостно испорчен коричневой краской. Видать, где-то в сериале на свежевыкрашенную скамейку присядет.

Режиссер Ирина Васильева ФОТО: Konstantin Sednev

Режиссер «Ласнагорска» – из России, в свое время она работала над популярным ситкомом «Папины дочки». Ирина Васильева отмечает, что в Эстонии очень приятные люди и понимающие жильцы домов, во дворах которых проходят съемки.

«Нас не выгоняют, не кричат матом, кто такие и что вы здесь делаете?! Наоборот, когда мы просим прохожих отойти, чтобы они не попали в кадр, нам говорят: ой, здесь кино снимают… Пойдем скорее, не будем мешать! Это так приятно, когда люди понимают и стараются вежливо относиться к нам», – говорит режиссер «Ласнагорска».

Последний съемочный телесериала намечен на 2 сентября, а уже в ноябре зрители увидят первые серии на экранах своих телевизоров. По задумке эта комедия рассказывает о жизни обычной семьи, которая живет в самом большом районе Таллинна – Ласнамяэ. Герои «Ласнагорска» будут попадать в житейские, часто смешные ситуации. Всего будет отснято десять серий, каждая по 24 минуты.