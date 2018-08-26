Галерея: смотрите, как отважно эстонские красотки соревнуются за звание самой-самой
26 августа 2018, 16:31
В Эстонии долгое время проходил проект #1€4BIKIINIFIT. Уже сегодня в рамках соревнований были выбраны десять финалисток.
Наш фотограф побывал на отборочном этапе и подглядел за процессом.
Подробнее о проекте, в котором могла принять участие любая жительница Эстонии, показать себя во всей красе и иметь возможность привести себя в прекрасную форму, читайте ЗДЕСЬ!
А ниже можете посмотреть на красавиц-финалисток!