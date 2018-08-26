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  • Галерея: смотрите, как отважно эстонские красотки соревнуются за звание самой-самой

Галерея: смотрите, как отважно эстонские красотки соревнуются за звание самой-самой

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В Эстонии долгое время проходил проект #1€4BIKIINIFIT. Уже сегодня в рамках соревнований были выбраны десять финалисток.

Наш фотограф побывал на отборочном этапе и подглядел за процессом.

Подробнее о проекте, в котором могла принять участие любая жительница Эстонии, показать себя во всей красе и иметь возможность привести себя в прекрасную форму, читайте ЗДЕСЬ! 

А ниже можете посмотреть на красавиц-финалисток!

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