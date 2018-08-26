Певица София Ротару попала в реанимацию
26 августа 2018, 12:27
Певица София Ротару госпитализирована в реанимационное отделение в Уфе. Об этом сообщает местный портал Ufa1 со ссылкой на собственный источник. По его данным, Ротару стало плохо во время выступления на корпоративе.
Отмечается, что певица была госпитализирована накануне поздно вечером . Работникам больницы запретили распространять информацию о состоянии известной певицы.
Как сообщил изданию источник, 71-летняя София Ротару находится в сознании, за ее жизнь борются врачи.
Официального подтверждения этой информации пока нет.