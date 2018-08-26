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Певица София Ротару попала в реанимацию

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София Ротару

ФОТО: Scanpix

Певица София Ротару госпитализирована в реанимационное отделение в Уфе. Об этом сообщает местный портал Ufa1 со ссылкой на собственный источник. По его данным, Ротару стало плохо во время выступления на корпоративе.

Отмечается, что певица была госпитализирована накануне поздно вечером . Работникам больницы запретили распространять информацию о состоянии известной певицы.

Как сообщил изданию источник, 71-летняя София Ротару находится в сознании, за ее жизнь борются врачи.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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