Мать двоих детей превращает себя в резиновую куклу

После того как Синди Мур из Манчестера похудела почти на 50 кг и 6 размеров, она стала с большим удовольствием выкладывать снимки своего тела в Интернет. 29-летняя жительница Манчестера наслаждалась облегающими комбинезонами, юбочками в стиле школьницы и ультракороткими топами. А вскоре женщина начала проходить одну пластическую операцию за другой, ставя перед собой вполне конкретные цели.

Синди решила превратить себя в подобие живой резиновой женщины, как еще по старинке иногда называют сексуальных надувных кукол, продаваемых в секс-шопах.

A post shared by Cindy Moore UK Doll 🔥💯 (@iamdiamonddoll) on Dec 30, 2017 at 2:31pm PST

Столь странное желание, по словам самой Синди, никак не отражается на ее материнских обязанностях.

«Люди, наверное, думают, что я публикую эти фотографии, потому что хочу секса или ищу себе мужчину, но мне просто хочется похвастаться своим внешним видом,

- рассказывает Синди. - После публикации этих фотографии мое настроение повышается. Одевая те или иные наряды, я чувствую себя сильной, властной, сексуальной и немного развратной.

A post shared by Cindy Moore UK Doll 🔥💯 (@iamdiamonddoll) on Jan 12, 2018 at 10:57am PST

По-настоящему, сексуальная кукла должна иметь крупные губы и бюст. Изначально я не ставила перед собой цель превратиться в живую куклу, но теперь многие говорят, что я на нее похожа».

Синди прошла через увеличение груди, она регулярно делает себе уколы наполнителей в губы и использует наращивание волос. Кроме того, женщина гордится своим сексуальным макияжем.

Эта дама растит сына и дочь, и она уверяет, что ее внешний вид не наносит никакого вреда психике детей.

A post shared by Cindy Moore UK Doll 🔥💯 (@iamdiamonddoll) on Dec 28, 2017 at 5:31pm PST

A post shared by Cindy Moore UK Doll 🔥💯 (@iamdiamonddoll) on Dec 25, 2017 at 4:33pm PST

A post shared by Cindy Moore UK Doll 🔥💯 (@iamdiamonddoll) on Dec 18, 2017 at 2:16pm PST

A post shared by Cindy Moore UK Doll 🔥💯 (@iamdiamonddoll) on Dec 18, 2017 at 2:01pm PST