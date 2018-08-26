Мать двоих детей превращает себя в резиновую куклу

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Эта женщина и мать потратила множество денег на пластические операции, чтобы быть похожей на живую резиновую женщину. Причем она утверждает, что подобный внешний вид не мешает ей выполнять материнские обязанности, пишет МедикФорум.
После того как Синди Мур из Манчестера похудела почти на 50 кг и 6 размеров, она стала с большим удовольствием выкладывать снимки своего тела в Интернет. 29-летняя жительница Манчестера наслаждалась облегающими комбинезонами, юбочками в стиле школьницы и ультракороткими топами. А вскоре женщина начала проходить одну пластическую операцию за другой, ставя перед собой вполне конкретные цели.
Синди решила превратить себя в подобие живой резиновой женщины, как еще по старинке иногда называют сексуальных надувных кукол, продаваемых в секс-шопах.
Столь странное желание, по словам самой Синди, никак не отражается на ее материнских обязанностях.
«Люди, наверное, думают, что я публикую эти фотографии, потому что хочу секса или ищу себе мужчину, но мне просто хочется похвастаться своим внешним видом,
- рассказывает Синди. - После публикации этих фотографии мое настроение повышается. Одевая те или иные наряды, я чувствую себя сильной, властной, сексуальной и немного развратной.
По-настоящему, сексуальная кукла должна иметь крупные губы и бюст. Изначально я не ставила перед собой цель превратиться в живую куклу, но теперь многие говорят, что я на нее похожа».
Синди прошла через увеличение груди, она регулярно делает себе уколы наполнителей в губы и использует наращивание волос. Кроме того, женщина гордится своим сексуальным макияжем.
Эта дама растит сына и дочь, и она уверяет, что ее внешний вид не наносит никакого вреда психике детей.
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