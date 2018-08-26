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  • Огонь! Лариса Гузеева сделала стрижку и выложила страстное фото с Дмитрием Нагиевым

Огонь! Лариса Гузеева сделала стрижку и выложила страстное фото с Дмитрием Нагиевым

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2825017 04/14/2016 Actress Larisa Guzeyeva is seen here after the State Duma's Chief of Staff Dzhakhan Pollyeva's anniversary gala at the Gradsky Hall Theater, Moscow. Natalia Seliverstova/Sputnik

ФОТО: Natalia Seliverstova / Sputnik

59-летняя Лариса Гузеева крайне редко экспериментирует со своим имиджем. Однако недавно ведущая решила изменить свою прическу, а результат продемонстрировала в своем Instagram. 

На днях Лариса Гузеева показала фолловерам кадр, где она позирует с Дмитрием Нагиевым.

Интернет-пользователям фото понравилось, и они тут же окрестили его «страстным». Дело в том, что телеведущий и его коллега стояли очень близко друг к другу. 

Многих интернет-пользователей больше заинтересовало не соседство Гузеевой с Нагиевым, а ее новая стрижка. Поклонники Ларисы заметили, что ее челка стала короче.

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