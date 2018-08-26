Огонь! Лариса Гузеева сделала стрижку и выложила страстное фото с Дмитрием Нагиевым

На днях Лариса Гузеева показала фолловерам кадр, где она позирует с Дмитрием Нагиевым.

Интернет-пользователям фото понравилось, и они тут же окрестили его «страстным». Дело в том, что телеведущий и его коллега стояли очень близко друг к другу.