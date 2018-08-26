Огонь! Лариса Гузеева сделала стрижку и выложила страстное фото с Дмитрием Нагиевым
26 августа 2018, 11:13
59-летняя Лариса Гузеева крайне редко экспериментирует со своим имиджем. Однако недавно ведущая решила изменить свою прическу, а результат продемонстрировала в своем Instagram.
На днях Лариса Гузеева показала фолловерам кадр, где она позирует с Дмитрием Нагиевым.
Интернет-пользователям фото понравилось, и они тут же окрестили его «страстным». Дело в том, что телеведущий и его коллега стояли очень близко друг к другу.
Многих интернет-пользователей больше заинтересовало не соседство Гузеевой с Нагиевым, а ее новая стрижка. Поклонники Ларисы заметили, что ее челка стала короче.