Бывшую модель Playboy с русскими корнями нашли убитой в собственном доме

Бывшую модель Playboy Кристину Карлин-Крафт обнаружили задушенной в собственном доме, сообщает Lenta со ссылкой на New York Post.
Инцидент произошел в среду, 22 августа, в городе Филадельфия, штат Пенсильвания. Полицейские приехали по вызову неизвестного и обнаружили тело 36-летней модели в ее квартире. Известно, что в субботу, 18 августа, она обращалась в полицию с жалобой на ограбление, однако пока непонятно, связаны ли два преступления между собой.
Производивший вскрытие коронер назвал причиной смерти удушение петлей.
Полицейские утверждают, что это первое преступление в районе за много лет, и уверяют горожан, что им нечего опасаться.
В марте 2016 года Карлин-Крафт крупно поскандалила с владельцем местного ресторана из-за счета. Ей предъявили обвинение в неподобающем поведении, покушении на нападение и оскорблениях. Однако спустя полгода обвинения сняли из-за хорошего поведения модели.
На сайте модельного агентства Modelmayhem
Кристина Карлин-Крафт описывала себя как «зеленоглазую шатенку с оливковой кожей русско-немецкого происхождения, со шведскими корнями».
Она искала фотографов, специализирующихся на «гламуре и высокой моде», и писала, что любит съемки в купальниках и нижнем белье.