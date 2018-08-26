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Бывшую модель Playboy с русскими корнями нашли убитой в собственном доме

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ФОТО: Facebook

Бывшую модель Playboy Кристину Карлин-Крафт обнаружили задушенной в собственном доме, сообщает Lenta со ссылкой на New York Post.

Инцидент произошел в среду, 22 августа, в городе Филадельфия, штат Пенсильвания. Полицейские приехали по вызову неизвестного и обнаружили тело 36-летней модели в ее квартире. Известно, что в субботу, 18 августа, она обращалась в полицию с жалобой на ограбление, однако пока непонятно, связаны ли два преступления между собой.

Производивший вскрытие коронер назвал причиной смерти удушение петлей.

Полицейские утверждают, что это первое преступление в районе за много лет, и уверяют горожан, что им нечего опасаться.

В марте 2016 года Карлин-Крафт крупно поскандалила с владельцем местного ресторана из-за счета. Ей предъявили обвинение в неподобающем поведении, покушении на нападение и оскорблениях. Однако спустя полгода обвинения сняли из-за хорошего поведения модели.

На сайте модельного агентства Modelmayhem

Кристина Карлин-Крафт описывала себя как «зеленоглазую шатенку с оливковой кожей русско-немецкого происхождения, со шведскими корнями».

Она искала фотографов, специализирующихся на «гламуре и высокой моде», и писала, что любит съемки в купальниках и нижнем белье.

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