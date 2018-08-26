«Это наш кандидат в президенты?!»: Ксения Собчак возмутила россиян голым фото c Гитлером

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram провокационное фото, на котором она запечатлена в обнаженном виде. В кадре виднеется низ живота и ноги звезды, а пикантное место она прикрывает книгой под названием «Некто Гитлер: Политика преступления» немецкого историка Себастьяна Хафнера.

«А что читаете этим летом вы?» – как ни в чем не бывало поинтересовалась она у подписчиков.