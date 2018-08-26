«Это наш кандидат в президенты?!»: Ксения Собчак возмутила россиян голым фото c Гитлером
26 августа 2018, 10:05
Телеведущая опубликовала провокационный снимок в Instagram.
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram провокационное фото, на котором она запечатлена в обнаженном виде. В кадре виднеется низ живота и ноги звезды, а пикантное место она прикрывает книгой под названием «Некто Гитлер: Политика преступления» немецкого историка Себастьяна Хафнера.
«А что читаете этим летом вы?» – как ни в чем не бывало поинтересовалась она у подписчиков.
Однако далеко не все фолловеры оценили публикацию Собчак. В адрес телеведущей-политика полетели гневные реплики.