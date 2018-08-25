Известная актриса порадовала свежим эротическим фото
25 августа 2018, 16:20
Любовь Толкалина часто подвергается критике из-за ее откровенных фото. Актриса иногда заявляет, что заведет отдельный закрытый блог, но дальше слов дело не идет, пишет 7d.org.ua.
Очередное эротическое фото в Инстаграме Толкалиной порадовало преданных фанатов и разозлило критиков. На снимке артистка запечатлена на берегу моря. Она одета в плавки и застегнутую на одну пуговку белую блузу. Поклонники восхитились фигурой артистки, а хейтеры возмутились ее откровенностью.