Известная актриса порадовала свежим эротическим фото

Очередное эротическое фото в Инстаграме Толкалиной порадовало преданных фанатов и разозлило критиков. На снимке артистка запечатлена на берегу моря. Она одета в плавки и застегнутую на одну пуговку белую блузу. Поклонники восхитились фигурой артистки, а хейтеры возмутились ее откровенностью.