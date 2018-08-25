Бывшая девушка Димы Билана родила второго ребенка

Модель и телеведущая 36-летняя Елена Кулецкая родила сына в ночь на 25 августа. Об этом звезда лично сообщила в своем Инстаграме. Счастливая мама опубликовала снимок с младенцем на руках и мужем Станиславом, указав точное время появления ребенка на свет — 00.45. Радостное событие произошло в элитном госпитале «Лапино». Подписчики поздравили знаменитость с рождением сына, которого родители назвали Александром.

Для Елены и ее мужа, оператора Станислава Романовского, сын стал вторым ребенком. У пары уже есть дочь Ника, которой в мае исполнилось два года.

Модель недавно призналась, что мечтала как раз о двухлетней разнице в возрасте для своих детей. Хотя, по словам Елены, вторая беременность стала для нее неожиданностью. О том, что она снова станет мамой, Кулецкая узнала незадолго до нового 2018 года, и какое-то время скрывала свое «интересное положение» даже от мужа, чтобы сделать ему подарок на праздник.

«Нет мы, конечно, знали, откуда дети берутся, и даже в грандиозных мечтах строили планы на двухлетний интервал, но... Две полоски стали для меня неожиданностью, побудившей, кстати, срочно сворачивать «молочную лавочку». Да-да, не наоборот, как некоторые предположили. Мне потребовалась неделя, чтобы отправиться к врачу за подтверждением. А дальше оставалось продержаться недельку, чтобы не признаться мужу, тем самым приготовив ему самый магический сюрприз на Новый год. Такой вот подарочек!», — рассказала Елена Кулецкая.

К слову, с появлением малыша, Кулецкую поздравляли уже несколько дней назад. Однако, тогда Елена опровергла информацию: «Рано поздравлять», — сообщила она подписчикам своего микроблога. Однако пол ребенка она узнала заранее, а накануне только переживала, под каким знаком зодиака родиться ребенок: «Мальчик или девочка — мы и так уже в курсе, — писала Елена. — Но место для предположений и догадок все равно есть. Лев или Дева? Предполагаемая дата очень примерная — где-то 20-ые числа, конец августа. То ли Лев, то ли Дева… Все-таки получается, что будет Дева Муж доволен. Говорит, одного горячего Льва ему в доме достаточно. Ну, согласна. Единоличный царь. Просто царь», написала Елена, которая по гороскопу Лев — 7 августа модель отметила 36 день рождения.

Имя Елены Кулецкой узнала все страна в 2008, когда у модели случился роман с Димой Биланом. Певец признался девушке в любви публично и подарил кольцо стоимостью 25 тысяч евро, однако свадьба так и не состоялась.