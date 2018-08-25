Звездная свадьба: 51-летний Венсан Кассель женился на 21-летней Тине Кунаки

Кассель начал встречаться с юной моделью еще три года назад. За несколько лет до их встречи Венсан расстался с итальянской актрисой Моникой Белуччи. Как сам он утверждал ранее, когда они с Тиной познакомились, он не знал, что она на столько лет младше его.