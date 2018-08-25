Звездная свадьба: 51-летний Венсан Кассель женился на 21-летней Тине Кунаки
25 августа 2018, 12:20
Французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки, официально стали мужем и женой. Свадебная церемония прошла в пятницу, 24 августа, в коммуне Бидарт на юго-западе Франции, пишет Сегодня.
В числе звездных гостей были замечены режиссер Жиль Леллуш, актрисы Лейла Бехти и Адель Экзаркопулос, а также олимпийский чемпион по плаванию Флоран Маноду.
Кассель начал встречаться с юной моделью еще три года назад. За несколько лет до их встречи Венсан расстался с итальянской актрисой Моникой Белуччи. Как сам он утверждал ранее, когда они с Тиной познакомились, он не знал, что она на столько лет младше его.
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