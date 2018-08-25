День независимости Украины Макс Барских отметил в Таллинне: фанаты едва вместились в клуб (ГАЛЕРЕЯ)
25 августа 2018, 9:50
Вчера, 24 августа, Макс Барских выступил в таллиннском клубе CatHouse. Полный зал, поклонники, снимающие фото и видео на телефон - ничто не смутило певца.
Концерт суперзвезды в Таллинне организовала компания MJ Production. Выступление Макса Барских сопровождалось ярким и зрелещным световым шоу.
Кто-то по случаю праздника на Украине взял с собой флаг страны. Поклонницы этой ночью визжали от восторга.
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