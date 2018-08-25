Сб, 25.08.2018
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  • День независимости Украины Макс Барских отметил в Таллинне: фанаты едва вместились в клуб (ГАЛЕРЕЯ)

День независимости Украины Макс Барских отметил в Таллинне: фанаты едва вместились в клуб (ГАЛЕРЕЯ)

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Вчера, 24 августа, Макс Барских выступил в таллиннском клубе CatHouse. Полный зал, поклонники, снимающие фото и видео на телефон - ничто не смутило  певца.

Концерт суперзвезды в Таллинне организовала компания MJ Production. Выступление Макса Барских сопровождалось ярким и зрелещным световым шоу. 

Кто-то по случаю праздника на Украине взял с собой флаг страны. Поклонницы этой ночью визжали от восторга. 

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