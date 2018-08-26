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Эксклюзивное видео: эстонская делегация вручила участнице «Миссис Россия 2018» королевский подарок! Limon LIVE!

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Студия Limon LIVE открылась и начинает принимать гостей. Первый выпуск был снят при участии трех красавиц - Анны Тыниссаар, Елены Варик и Наталии Меттус. Мы говорили о подводных камнях конкурса красоты «Миссис Россия 2018», куда в этом году ездила и эстонская делегация во главе с Еленой Варик. 

Женщины рассказали о стоимости участия в конкурсе «Миссис Россия» - около 120 тысяч рублей (примерно 1500 евро). При большом желании почти каждая красавица РФ может позволить себе это удовольствие. 

Наталия рассказала о встрече с певцом Сергеем Пенкиным. По ее словам, артист - совершенно простой, без «московских понтов». Они смогла насладиться концертом его ученика и песнями самого артиста. 

Елена Варик рассказала, что на конкурсе «Миссис Россия 2018» ей больше всех понравилась участница из Нижнего Новгорода Елена Лазаренко, у которой восемь детей. Она стала «Матерью года». Из Эстонии специально для нее привезли эксклюзивный подарок - действительно королевское золотое ожерелье с драгоценными камнями за 1300 евро! Далее Елена нам рассказала историю этого ожерелья. 

«Королевский Орден Святого Теотония (Португалия) передала очень красивая девушка из Финляндии - Ребека Рикас. В 2004 году она участвовала в конкурсе «Мисс интернешнл» и получила его в подарок. Наш ювелир оценил его в 1300 евро. Ребека просила передать его красивой женщине, и вот мы отвезли его в Москву и подарили Елене Лазаренко», - рассказала Елена Варик. 

СМОТРИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО LIMON LIVE ВВЕРХУ НОВОСТИ!

В эфире будут появляться самые яркие и интересные люди страны, которым есть что рассказать. Если вы хотите стать героем выпуска Limon LIVE, пишите нам на адрес: edgar.gergel@limon.ee. В письме коротко расскажите о себе. 

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