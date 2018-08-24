Вспомнить всё: концерт Майкла Джексона в Таллинне стоил миллион долларов
24 августа 2018, 20:12
Ностальгия по тем временам, или Организатор концерта Майкла Джексона в Таллинне Лаури Лаубре вспомнил, что концерт мировой поп-звезды стоил миллион долларов.
Лаубре вспомнил, что тогда он на всякий случай обратился за помощью в Ühispank, они без проблем согласились поддержать организаторов мероприятия. Но началась продажа билетов и к тому моменту, когда надо было менеджменту Джексона заплатить деньги, денег уже хватало и так. В банке даже обиделись, что их деньги не потребовались, пишет Menu.
Майкл Джексон выступил в Таллинне в 1997 году, его выступление посетили более 70 тысяч человек, зрителей было больше, чем на концерт Rolling Stones годом позднее.