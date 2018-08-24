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  • Вспомнить всё: концерт Майкла Джексона в Таллинне стоил миллион долларов

Вспомнить всё: концерт Майкла Джексона в Таллинне стоил миллион долларов

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Американский певец Майкл Джексон.

ФОТО: AP

Ностальгия по тем временам, или Организатор концерта Майкла Джексона в Таллинне Лаури Лаубре вспомнил, что концерт мировой поп-звезды стоил миллион долларов. 

Лаубре вспомнил, что тогда он на всякий случай обратился за помощью в Ühispank, они без проблем согласились поддержать организаторов мероприятия. Но началась продажа билетов и к тому моменту, когда надо было менеджменту Джексона заплатить деньги, денег уже хватало и так. В банке даже обиделись, что их деньги не потребовались, пишет Menu.

Майкл Джексон выступил в Таллинне в 1997 году, его выступление посетили более 70 тысяч человек, зрителей было больше, чем на концерт Rolling Stones годом позднее. 

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