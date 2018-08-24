Звезда «Интернов» заявил о пропаже жены и грудного ребенка

Банальная семейная ссора в семье актера сериала «Интерны» обернулась для него серьезными переживаниями. По признанию Дмитрия Файнштейна, 20 августа он сильно повздорил с женой, после чего Виктория собрала вещи и ушла из дома вместе с грудным ребенком. С тех пор прошло уже четыре дня, однако женщина так и не вышла на связь с ним. Кроме того, жена артиста перестала отвечать на звонки, а о ее местонахождении ничего неизвестно даже родственникам.

Обеспокоенный Файнштейн обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже родных, и сейчас сотрудники полиции начали расследование.

Напомним, Файнштейн сыграл в роль Бондаря в седьмом сезоне популярного ситкома «Интерны». Помимо этого, на счету у актера работа в сериалах «Чужие тайны» и «Карпов». Впрочем, начинал свою карьеру Дмитрий вовсе не в съемочных павильонах. Так, долгое время он работал техническим дизайнером и преподавателем сценической речи, пока в 2012 году не начал сотрудничать с московским театром «Мир искусства».

О личной жизни актер рассказывать не любит, и, вероятно, если бы не пропажа близких, то он и дальше бы не афишировал жену и ребенка. Известно лишь, что маленького наследника актера зовут Даниил, однако Файнштейн предпочитает не публиковать снимки с семьей. В своем микроблоге артист в основном делится с поклонниками историями из своих рабочих будней и путешествий.