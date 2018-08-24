Смотрите: медики составили рейтинг вещей, которые застряли в людях при мастурбации

Среди них продукты: огурцы, морковь, яблоко, флакончики с дезодорантом (что особенно опасно - аэрозольный флакон может взорваться прямо в пациенте, отмечают учёные), стеклянные бутылки, пластмассовые флаконы, фаллоимитаторы, еловая шишка, деревянная ручка от молотка, электрическая лампочка, помада.

ФОТО: Life.ru

Популярней всего оказались огурцы — их пришлось доставать из пяти пациентов. Из четырёх человек медики вытащили фаллоимитаторы, ещё из четырёх — пластмассовые флаконы.

Большинство пациентов (34 из 40) — мужчины. "Инородные тела попадали в прямую кишку по различным причинам, — говорится в исследовании. — С целью анальной мастурбации применили предметы 18 мужчин, большинство из которых имели гомосексуальные наклонности при отсутствии постоянного полового партнёра. Насильственно предметы были введены 14 пострадавшим".

В одну из четырёх женщин предмет попал "в экстазе извращённого полового акта". Клизменные наконечники застревали в пациентах по вине медсестёр, которые неумело ставили клизмы.

"Удаление инородных тел из прямой кишки" — это довольно популярная процедура во многих клиниках, как государственных, так и частных. Частники зарабатывают на этом 2—40 тыс. рублей (за один предмет). На сайтах клиник указывается, что "чаще всего инородные предметы обнаруживаются у людей с отклонениями психики, больных алкоголизмом и наркоманией, у любителей интимных игрушек".

Предмет бывает действительно невозможно вытащить самостоятельно. "Кишечник изнутри выстлан слизистым покровом, — говорится на сайте одной из клиник. — Если инородный предмет зацепился, то вытащить его, применяя силу, невозможно, травмоопасно. Если же объект гладкий, то его "загоняет" всё дальше антиперистальтика (сокращение стенок кишечника. — Прим. Ред.). На фоне этого возникает отёчность слизистой, что ещё больше усугубляет ситуацию".

Врачам тоже бывает непросто справиться с задачей — порой дело доходит до операции. Как говорится на сайте одной из клиник, рассечение ануса требуется "для извлечения крупных тел: рюмки, стакана, лампочки".

Иногда приходится разрезать живот. "Серьёзная полостная операция необходима тогда, когда инородный предмет перфорировал (то есть прорвал. — Прим. Ред.) кишечник и из него выпал в брюшную полость", — сказано на сайте.

Но обычно врач или применяет слабительное (для извлечения ватных тампонов или полиэтиленовых пакетов), или вытаскивает вещь (если она гладкая) рукой, или использует зажимы.

Многие пациенты, оказавшиеся в таком затруднительном положении, стесняются обращаться к врачу. Например, в СМИ сообщалось о жителе Кирова, у которого в прямой кишке застрял дезодорант Old Spice. Мужчина целые сутки пытался вытащить предмет самостоятельно, но ничего не получилось. И только тогда он отправился к врачам. Причём в больнице пациент объяснил ситуацию так: он просто неудачно сел на стул. Там находился злополучный баллончик, который быстро проскользнул внутрь кишечника.