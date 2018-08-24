Их нельзя пропустить! Вот какие классные мероприятия пройдут в Эстонии с 24 по 26 августа

24 августа

Вечер фильмов о природе в парке мызы Луке

Парк мызы Луке, Тартумаа, 19:00

В красивом приусадебном парке можно с удобством расположиться и посмотреть несколько фильмов о природе, показ которых будет продолжаться до полуночи.

Фестиваль "Время Белой Дамы"

Хаапсалу, 24-26 августа

На три дня Хаапсалу окунется в мир средневековых легенд. Старый город превратится в шумную ярморочную площадь, а в полнолуние под открытым небом покажут спектакль, основанный на мистической истории о Белой Даме.

25 августа

Ночь культуры 2018

Таллинн, 12:00-00:00

Ночь культуры - это мероприятие, которое проходит в последнюю субботу августа в центре Таллинна и на побережье. В программе концерты и представления, открыты музеи и галереи. Все могут участвовать в работе мастерских и экскурсий.

Фестиваль заготовок «Лето в банку» в Нарвском замке

Нарвский музей, Северный двор, 25-26 августа

На двухдневном фестивале заготовок местные и приезжие мастера предложат попробовать и купить свои заготовки. Пройдут традиционные состязания по приготовлению сладких и солёных заготовок, будет выбран и награждён победитель.

Фестиваль камбалы в Ныва

Перакюла, Ляэнемаа, 25-26 августа

Для любителей рыбалки в деревне Перакюла пройдет фестиваль камбалы - победителем считается тот, кто поймает больше всех рыбы! На фестивале будет много еды, музыки, танцев и даже баня.

26 августа

День Ласнамяэ

Певческое поле, Таллинн, 14:00

Жители Таллинна и гости столицы приглашаются на традиционный бесплатный концерт посвящённый Дню Ласнамяэ, который пройдёт на Певческом поле. Выступают Анне Вески, Отт Лепланд, Артем Савицкий, финалисты шоу "Браво" и главная звезда вечера - Danzel.

Поэтический Десант в Таллинне!

Бар «Чайка», Таллинн, 21:00