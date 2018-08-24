Это очень страшно: обнародовано предсмертное фото умершего от рака Эдуарда Успенского

Эдуард Успенский много лет мужественно сражался с онкологическим заболеванием. "Вы знаете, я второй раз переношу рак. Это очень тяжелое заболевание. Каким-то образом мне удается выживать и более-менее спокойно жить. Мой товарищ уже умер от рака, он года три мучился. Я давно лечусь. И когда бывает очень плохо, поджимает болезнь, я активирую все свои силы, поднимаю всю свою семью – и куда-нибудь в атаку", – сказал писатель незадолго до смерти.

В 2011 году он перенес операцию и считал, что рак желудка удалось победить, но страшное заболевание вернулось. "У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я сейчас прохожу четвертый курс химиотерапии, самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, это последний курс терапии, и она мне поможет", – успокаивал всех Успенский.

Он долго находился в немецкой клинике, но потом решил уехать на родину. 9 августа стало известно, что Эдуарду Николаевичу потребовалась срочная помощь – он потерял сознание. Прибывшие врачи отметили, что пациент крайне слаб, и направили к нему специалистов, которые должны были скорректировать лечение. Медики настаивали на госпитализации, но писатель отказался.

ФОТО: dni.ru