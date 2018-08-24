Лето иранцев в Эстонии: они в шоке от кильки и туалета (ГАЛЕРЕЯ)

По словам Туули Роосма, ее иранские друзья с большим трудом адаптировались к эстонским условиям. «Сначала эстонский быт им показался шокирующим. Они были в шоке от того, что тут у людей могут быть дети, рожденные вне брака. Также им было сложно привыкнуть к европейским туалетам», - говорит Роосма.