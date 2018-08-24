Лето иранцев в Эстонии: они в шоке от кильки и туалета (ГАЛЕРЕЯ)

Популярная эстонская телеведущая Туули Роосма была со своей семьей в Сибири, Австралии, Китае и Иране. Но этой осенью женщина не поедет никуда, наоборот, она пригласила своих иранских друзей в Эстонию. В эфире нового шоу «Наше лето с иранцами» будет самое настоящее противостояние культур: как консервативные иранские мусульмане выживут в либеральной Эстонии?
По словам Туули Роосма, ее иранские друзья с большим трудом адаптировались к эстонским условиям. «Сначала эстонский быт им показался шокирующим. Они были в шоке от того, что тут у людей могут быть дети, рожденные вне брака. Также им было сложно привыкнуть к европейским туалетам», - говорит Роосма.
Иранцы в Эстонии попробовали кильку и блюда национальной кухни. Также посетили баню и прыгнули в холодную реку после этого удовольствия. Кроме этого, иранцы танцевали эстонские танцы.
Всё это увидят зрители передачи «Наше лето с иранцами» уже с третьего сентября на Kanal 2.