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  • Лето иранцев в Эстонии: они в шоке от кильки и туалета (ГАЛЕРЕЯ)

Лето иранцев в Эстонии: они в шоке от кильки и туалета (ГАЛЕРЕЯ)

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Популярная эстонская телеведущая Туули Роосма была со своей семьей в Сибири, Австралии, Китае и Иране. Но этой осенью женщина не поедет никуда, наоборот, она пригласила своих иранских друзей в Эстонию. В эфире нового шоу «Наше лето с иранцами» будет самое настоящее противостояние культур: как консервативные иранские мусульмане выживут в либеральной Эстонии? 

По словам Туули Роосма, ее иранские друзья с большим трудом адаптировались к эстонским условиям. «Сначала эстонский быт им показался шокирующим. Они были в шоке от того, что тут у людей могут быть дети, рожденные вне брака. Также им было сложно привыкнуть к европейским туалетам», - говорит Роосма. 

Иранцы в Эстонии попробовали кильку и блюда национальной кухни. Также посетили баню и прыгнули в холодную реку после этого удовольствия. Кроме этого, иранцы танцевали эстонские танцы. 

Всё это увидят зрители передачи «Наше лето с иранцами» уже с третьего сентября на Kanal 2. 

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