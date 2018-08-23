Фотоновость: к завтрашнему супершоу Макса Барских в Таллинне подготовка идет полным ходом
23 августа 2018, 19:26
Крупнейшая компания-организатор концертов в Эстонии MJ Production готовится к шоу Макса Барских в Таллинне. Фирма Showex уже устанавливает звуковое и световое оборудование для пятничного концерта известного украинского арстиста в ночном клубе CatHouse Concert Hall. Такие огромные выступления требуют особой подготовки, и двумя старыми пыльными прожекторами здесь не обойтись. Ведь на концерте Барских будет невероятное световое шоу.
В соцсети Facebook уже появился первый кадр того, что в ночном клубе сегодня творится хаос. Но уже завтра там будет яркое и увлекательное супершоу Макса Барских, билеты еще в продаже, не упустите свой шанс!