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  • Фотоновость: к завтрашнему супершоу Макса Барских в Таллинне подготовка идет полным ходом

Фотоновость: к завтрашнему супершоу Макса Барских в Таллинне подготовка идет полным ходом

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Макс Барских

ФОТО: Таню Муиньо, Саша Острогляд

Крупнейшая компания-организатор концертов в Эстонии MJ Production готовится к шоу Макса Барских в Таллинне. Фирма Showex уже устанавливает звуковое и световое оборудование для пятничного концерта известного украинского арстиста в ночном клубе CatHouse Concert Hall. Такие огромные выступления требуют особой подготовки, и двумя старыми пыльными прожекторами здесь не обойтись. Ведь на концерте Барских будет невероятное световое шоу. 

В соцсети Facebook уже появился первый кадр того, что в ночном клубе сегодня творится хаос. Но уже завтра там будет яркое и увлекательное супершоу Макса Барских, билеты еще в продаже, не упустите свой шанс! 

ФОТО: Виктор Алифиренко/Facebook

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