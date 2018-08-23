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  • «Моя вселенная»: прославившийся на российском шоу парень из Эстонии представил романтический клип (ВИДЕО)

«Моя вселенная»: прославившийся на российском шоу парень из Эстонии представил романтический клип (ВИДЕО)

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ФОТО: Промо

При работе творческого альянса «ДЕА» с Игорем Лесковым и Александрой Тараненок создан новый романтический клип на песню «Моя вселенная».

Как рассказывают порталу Limon.ee представители альянса Андрей Соболь и Ольга Пальк, не так давно случайно они вышли на Игоря Лескова, и уже полгода работают в единой команде под брендом альянса. Чуть позже при содействии портала «Спутник Эстония» к ним подключилась участница второго сезона шоу «Ты супер» Александра Тарнёнок. 

ФОТО: Промо

Задача «ДЕА» - помочь ребятам после проекта в Москве найти себя здесь в Эстонии и идти дальше, осуществляя свою мечту стать профессиональными артистами и певцами. 

За эти полгода проделана огромная работа, участие во многих фестивалях и конкурсах, радио-и телеэфире, съемка видеоклипа. А уникальность клипа в том, что Игорь и Александра снялись вместе. Ребят из разных сезонов «Ты супер» объединил видеоклип на песню Игоря Лескова «Моя вселенная».

ФОТО: Промо

Весь проект «Моя вселенная» готовится исключительно молодыми людьми, даже клипмейкер, режиссер и сценарист которого Максим Титов тоже очень молод, но уже достаточно известен в рэп-кругах Ида-Вирумаа. Артист впервые решил себя попробовать и в других музыкальных стилях.

Смотрите видеоклип на песню Игоря Лескова ниже! Как вам? 

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