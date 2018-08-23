В Мадриде открывается первый дом престарелых для ЛГБТ

"Есть люди, которым сейчас по 80 и более лет и они никогда не знали, что такое свобода для ЛГБТ, потому что ее не существовало до 2005 года, когда закон об однополых браках убрал гомосексуальность из уголовного кодекса. Нужно сделать что-то для этих людей, чтобы они могли прожить свои последние дни достойно", - заявил активист Федерико Арментерос, который почти 10 лет добивался открытия центра для пожилых ЛГБТ-людей.