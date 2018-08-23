Видео: исполнительница песни «Bailando» Loona и группа Londonbeat прислали приветствие жителям Эстонии
23 августа 2018, 17:40
Участники ретрофестиваля We Love The 90s певица Loona и группа Londonbeat прислали видеоприветствие жителям Эстонии.
Певица Loona, которая была очень популярной в 90-ые, до сих пор остается в сердцах поклонников благодаря хитам «Vamos A La Playa» и «Bailando».
Смотри видео:
Песни «I've Been Thinking About You» и «You Bring On The Sun» стали одними из самых популярных хитов группы Londonbeat.
Видеоприветствие от группы: