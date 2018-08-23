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  • Видео: исполнительница песни «Bailando» Loona и группа Londonbeat прислали приветствие жителям Эстонии

Видео: исполнительница песни «Bailando» Loona и группа Londonbeat прислали приветствие жителям Эстонии

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Londonbeat Tallinna lennujaamas.

ФОТО: Jelena Rudi

Участники ретрофестиваля We Love The 90s певица Loona и группа Londonbeat прислали видеоприветствие жителям Эстонии.

Певица Loona, которая была очень популярной в 90-ые, до сих пор остается в сердцах поклонников благодаря хитам «Vamos A La Playa» и «Bailando».

Смотри видео:

Песни «I've Been Thinking About You» и «You Bring On The Sun» стали одними из самых популярных хитов группы Londonbeat.

Видеоприветствие от группы:

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