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  • Смело! Кендалл Дженнер в полупрозрачной водолазке поужинала со своим отцом Кейтлин Дженнер

Смело! Кендалл Дженнер в полупрозрачной водолазке поужинала со своим отцом Кейтлин Дженнер

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Вечер среды 22-летняя Кендалл Дженнер решила провести в компании своего 68-летнего отца Кейтлин Дженнер и отправилась вместе с ним на ужин в ресторан в Лос-Анджелесе, пишет Сплетник.

В то время как Кейтлин была одета, можно сказать, по-пляжному, в легкое летнее белое платье с глубоким декольте, Кендалл отдала предпочтение классике и появилась на встрече в элегантном образе.

Несмотря на откровенно жаркую погоду в Калифорнии, модель не только облачилась полностью в черный, но еще и, прямо скажем, в слишком теплый для этого времени года наряд. Она надела обтягивающие и расклешенные от колена черные брюки, водолазку (к слову, полупрозрачную и довольно смелую) и закрытые туфли на небольшом устойчивом каблуке. Образ она дополнила маленькой черной сумочкой и серебристыми часами. Не позволила она себе даже легкой небрежности в макияже и прическе — ее волосы были аккуратно зачесаны в пучок, а глаза и губы накрашены довольно сдержанно и едва заметно.

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