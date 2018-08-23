Фантастика! На новых снимках 46-летняя Елена Корикова выглядит на двадцать лет моложе

Актриса Елена Корикова нечасто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Она редко обновляет Instagram, но каждый раз ее новые снимки собирают множество восторженных комментариев, пишет Woman .

Удивительно, что 46-летняя Елена Корикова выглядит гораздо моложе своего возраста. Недавно звезда сериала «Бедная Настя» выложила в Сеть кадры из своей новой киноработы под названием «Шелест». Ее поклонники не могли не заметить, что их любимица с каждым днем будто бы только молодеет. «Выглядите роскошно!», «Красотка была и есть», «Особенная и неповторимая!», «Леди Совершенство», «Достойна восхищения», — с восторгом писали фолловеры звезды.