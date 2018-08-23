Топ-10 самых опасных и ядовитых продуктов

Чтобы предостеречь тебя от трагических последствий, предлагаем наш рейтинг самых опасных и ядовитых продуктов.
Специалисты постоянно говорят о том, что существует множество всевозможных продуктов, которые не пригодны в пищу. Их употребление может нанести вред здоровью человека. Однако, несмотря на предостережения, мы продолжаем их использовать в качестве еды. Если грамотно не подходить к этому вопросу, то можно не только причинить вред здоровью, но и даже умереть, пишет Menslife.com.
Чтобы предостеречь тебя от трагических последствий, предлагаем наш рейтинг самых опасных и ядовитых продуктов.
10. Горький миндаль
Известно, что миндаль – это орехи, которые несут большую пользу здоровью. И самым ароматным является горький миндаль. Поэтому многие люди, выбирая между сладким и горьким миндалем, предпочитают горькие сорта этого растения. Однако необходимо помнить, что в горьком миндале содержится вещество цианид, которое является ядовитым. Именно поэтому такой миндаль на производстве обычно обрабатывают, чтобы удалить яд. Кроме того, процесс нагревания также разрушает яд. В противном случае можно получить отравление или даже возможен летальный исход. Есть страны, в которых законом запрещена продажа горького миндаля (например, Новая Зеландия).
9. Дикие грибы
Сейчас у многих людей грибы входят в постоянный рацион питания. Из них можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Однако, собирая их в лесу, необходимо быть очень осторожным и внимательным. Такие грибы, как бледная поганка, могут оказаться опасными для жизни. Они могут привести к сильному отравлению, вызвать боль в животе, рвоту, а также оказать негативное воздействие на сердце, почки и печень. Прежде чем отправиться в лес за грибами, необходимо убедиться в том, что ты хорошо в них разбираешься. А перед приготовлением их нужно тщательно перебрать и промыть.
8. Элдерберри (бузина)
Бузина обладает ценными и полезными лекарственными свойствами. Плоды бузины используют при лечении многих простудных заболеваний. Кашица из ягод этого растения эффективно излечивает и заживляет раны на коже. Также плоды бузины используют для изготовления алкогольных напитков. Тем не менее, с этим растением надо быть очень осторожным. Министерство сельского хозяйства США заявляет, что для употребления годны только спелые ягоды. А недозревшие красные ягоды могут быть токсичными. Употребление стеблей, листьев и корней этого растения могут также вызывать тошноту, рвоту и даже диарею.
7. Кассава (маниок съедобный)
Маниок (семейство молочайных) известен своим корнем, который так и называется – маниок. В кулинарии маниок широко используется для приготовления пудинга. Также из него пекут лепешки и хлеб. Однако в сыром виде употребление этого растения категорически запрещено, так как оно очень токсично из-за содержания цианида. Для устранения опасности отравлений растение предварительно обрабатывают. Перед употреблением кассаву тщательно моют, многократно меняя воду, а затем подвергают тепловой обработке. Если не придерживаться этих правил, то можно получить сильное отравление.
6. Аки (родственник мыльного дерева)
На Ямайке этот фрукт считается "национальным". Плоды аки ядовиты (содержат гипоглицин) до тех пор, пока не раскроются естественным образом. Это растение считается одним из самых ядовитых во всем мире. Употребление его в пищу может сильно навредить здоровью. Также от употребления незрелых плодов этого растения человек может впасть в кому. И даже возможен летальный исход. Специалисты настоятельно рекомендуют употреблять только спелые плоды. Притом, только лишь его съедобную часть. Это – желтая область вокруг черных семян.
5. Саннакчи
Это блюдо корейской кухни. Представляет собой приправленного кунжутным маслом и посыпанного кунжутом живого осьминога. Его сырое мясо не ядовито. Однако он сам представляет некую опасность. На его поверхности находятся присоски. И при его употреблении (даже маленьких кусочков) они могут присосаться к небу или горлу. И тем самым перекрыть дыхание. Такая пища – для любителей острых ощущений. Но стоит ли так рисковать?
4. Хаукарль
Хаукарль – исландское национальное блюдо: вяленое мясо гренландской полярной акулы либо гигантской акулы. Это блюдо очень популярно в Исландии. Известно, что у акулы отсутствуют почки, а, следовательно, нет мочевыводящих путей. Это означает, что все токсичные вещества, находящиеся в рыбе, не выводятся наружу. Поэтому содержание мочевины в ней очень высоко. При неправильном приготовлении мяса возможно отравление токсичными веществами. Мясо акулы можно употреблять в пищу лишь при соблюдении технологии приготовления. Оно подвергается ферментации в течение 3-х месяцев, затем режется на кусочки и вялится в течение 5- 6 месяцев. Запах от этого деликатеса отвратительный, однако вкус считается довольно приятным.
3. Кровавые моллюски
Консистенция живых моллюсков имеет вид жидкого желе. Собранные в регионах Тихого и Атлантического океанов, а также Мексиканском заливе, моллюски очень богаты гемоглобином. Поэтому они имеют красный цвет. Однако в них содержится большое количество бактерий, что может вызывать дизентерию, тиф и гепатит. Особенно это касается китайских моллюсков (моллюсков, выведенных в водах Китая). Несмотря на это, они пользуются популярностью у многих любителей экзотических блюд.
2. Ревень
Это растение часто используется для приготовления многих блюд. Из ревеня можно приготовить вкусные пудинги, пироги, а также напитки, компоты и кисели. Однако надо знать, что листья этого растения содержат вредное химическое вещество – оксалат, который может вызывать затруднение дыхания, судороги и почечную недостаточность. И даже может привести к летальному исходу. Съедобными являются только стебли. Хотя и они содержат это опасное вещество, но не в таком количестве.
1. Фугу
Фугу – это блюдо японской кухни из некоторых видов ядовитых рыб, содержащих яд тетродотоксин. Фугу является японским деликатесом, который считается самым ядовитым из всех морских обитателей. Эту рыбу еще называют рыба-паук. Шеф-повар, прежде чем быть допущенным до приготовления этой рыбы, должен пройти двухлетнее обучение. А также пройти специальный тест. Многие кулинары при подобном испытании терпят неудачу. Дело в том, что некоторые внутренности, такие как яичники, печень и кишечник, содержат ядовитое вещество, которое в 1200 раз токсичнее, нежели цианид. Этот яд может вызвать паралич мышцы и привести к летальному исходу. Согласно сведениям британских специалистов, где-то 30-50 человек ежегодно умирает после употребления этой рыбы.