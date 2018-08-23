Топ-10 самых опасных и ядовитых продуктов

6. Аки (родственник мыльного дерева)

На Ямайке этот фрукт считается "национальным". Плоды аки ядовиты (содержат гипоглицин) до тех пор, пока не раскроются естественным образом. Это растение считается одним из самых ядовитых во всем мире. Употребление его в пищу может сильно навредить здоровью. Также от употребления незрелых плодов этого растения человек может впасть в кому. И даже возможен летальный исход. Специалисты настоятельно рекомендуют употреблять только спелые плоды. Притом, только лишь его съедобную часть. Это – желтая область вокруг черных семян.

5. Саннакчи

Это блюдо корейской кухни. Представляет собой приправленного кунжутным маслом и посыпанного кунжутом живого осьминога. Его сырое мясо не ядовито. Однако он сам представляет некую опасность. На его поверхности находятся присоски. И при его употреблении (даже маленьких кусочков) они могут присосаться к небу или горлу. И тем самым перекрыть дыхание. Такая пища – для любителей острых ощущений. Но стоит ли так рисковать?

4. Хаукарль

Хаукарль – исландское национальное блюдо: вяленое мясо гренландской полярной акулы либо гигантской акулы. Это блюдо очень популярно в Исландии. Известно, что у акулы отсутствуют почки, а, следовательно, нет мочевыводящих путей. Это означает, что все токсичные вещества, находящиеся в рыбе, не выводятся наружу. Поэтому содержание мочевины в ней очень высоко. При неправильном приготовлении мяса возможно отравление токсичными веществами. Мясо акулы можно употреблять в пищу лишь при соблюдении технологии приготовления. Оно подвергается ферментации в течение 3-х месяцев, затем режется на кусочки и вялится в течение 5- 6 месяцев. Запах от этого деликатеса отвратительный, однако вкус считается довольно приятным.

3. Кровавые моллюски

Консистенция живых моллюсков имеет вид жидкого желе. Собранные в регионах Тихого и Атлантического океанов, а также Мексиканском заливе, моллюски очень богаты гемоглобином. Поэтому они имеют красный цвет. Однако в них содержится большое количество бактерий, что может вызывать дизентерию, тиф и гепатит. Особенно это касается китайских моллюсков (моллюсков, выведенных в водах Китая). Несмотря на это, они пользуются популярностью у многих любителей экзотических блюд.

2. Ревень

Это растение часто используется для приготовления многих блюд. Из ревеня можно приготовить вкусные пудинги, пироги, а также напитки, компоты и кисели. Однако надо знать, что листья этого растения содержат вредное химическое вещество – оксалат, который может вызывать затруднение дыхания, судороги и почечную недостаточность. И даже может привести к летальному исходу. Съедобными являются только стебли. Хотя и они содержат это опасное вещество, но не в таком количестве.

1. Фугу