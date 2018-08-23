Фото: Анна Хилькевич выписалась из роддома

20 августа Анна Хилькевич и Артур Мартиросян во второй раз стали родителями. Актриса не скрывала беременность, и в течение всего срока подробно рассказывала о самочувствии и изменениях, произошедших с ее организмом.

Теперь же Анна выписалась из роддома, где провела последние три дня. Незадолго до того, как покинуть стены медицинского учреждения, она рассказала, что невероятно счастлива и отлично себя чувствует.

«Всем привет. Сегодня у меня выписка. Я все в том же платье, в котором приехала, в нем же и уезжаю. Так что классно, все классно», — рассказала звезда.

Актриса не скрывала, что невероятно скучала по родным, и особенно по дочери Арианне. По мнению звезды, девочке будет непросто принять, что теперь она не является единственным ребенком в семье. «Я очень волнуюсь за вступление Арианны в новый период ее жизни. Страшно сделать ей больно. Еще недавно мама и папа были только ее, а теперь их надо с кем-то делить. Надеюсь, все пройдет хорошо», — рассказывала Анна.

Ранее Хилькевич раскрыла и имя новорожденной дочери. Она призналась, что назовет малышку Марией, поскольку это имя прекрасно подходит под фамилию мужа и имеет особенное значение для самой актрисы.