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  • Осень в каждом из нас: Макс Барских анонсировал первый сингл из будущего альбома (ВИДЕО)

Осень в каждом из нас: Макс Барских анонсировал первый сингл из будущего альбома (ВИДЕО)

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ФОТО: Промо

«Вспоминать» - премьерный сингл из готовящегося к релизу пятого студийного лонгплея музыканта «7».

Слоган песни - "Осень есть в каждом из нас» - задает лирическое настроение не только треку, но и всему будущему детищу артиста, работа над которым велась с момента выхода мультиплатинового альбома "Туманы".

При этом музыкант продолжает следовать своей танцевальной стилистике: «Я привык переживать в танце всю палитру чувств и эмоций, и в новом альбоме останусь верен этому».

Релиз нового сингла состоится в последний день лета - 2018 одновременно на всех цифровых площадках, а также радиостанциях Украины, СНГ и Балтии.

Напомним, сразу два сингла из альбома "Туманы" признаны авторитетным порталом TopHit* самыми ротируемыми треками СНГ с общим числом проигрываний свыше 2 миллионов раз, сделав Макса Барских самым популярным артистом на радио.

TopHit – портал, занимающийся мониторингом радиоэфира СНГ, стран Балтии и зарубежья.

Напоминаем, что Макс Барских выступит в таллиннском клубе CatHouse уже в пятницу, 24 августа. Не пропустите это шоу, билеты в продаже в кассах Piletilevi!

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