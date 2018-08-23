Осень в каждом из нас: Макс Барских анонсировал первый сингл из будущего альбома (ВИДЕО)

Слоган песни - "Осень есть в каждом из нас» - задает лирическое настроение не только треку, но и всему будущему детищу артиста, работа над которым велась с момента выхода мультиплатинового альбома "Туманы".

При этом музыкант продолжает следовать своей танцевальной стилистике: «Я привык переживать в танце всю палитру чувств и эмоций, и в новом альбоме останусь верен этому».

Релиз нового сингла состоится в последний день лета - 2018 одновременно на всех цифровых площадках, а также радиостанциях Украины, СНГ и Балтии.

Напомним, сразу два сингла из альбома "Туманы" признаны авторитетным порталом TopHit* самыми ротируемыми треками СНГ с общим числом проигрываний свыше 2 миллионов раз, сделав Макса Барских самым популярным артистом на радио.

TopHit – портал, занимающийся мониторингом радиоэфира СНГ, стран Балтии и зарубежья.