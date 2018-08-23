Осень в каждом из нас: Макс Барских анонсировал первый сингл из будущего альбома (ВИДЕО)

«Вспоминать» - премьерный сингл из готовящегося к релизу пятого студийного лонгплея музыканта «7».
Слоган песни - "Осень есть в каждом из нас» - задает лирическое настроение не только треку, но и всему будущему детищу артиста, работа над которым велась с момента выхода мультиплатинового альбома "Туманы".
При этом музыкант продолжает следовать своей танцевальной стилистике: «Я привык переживать в танце всю палитру чувств и эмоций, и в новом альбоме останусь верен этому».
Релиз нового сингла состоится в последний день лета - 2018 одновременно на всех цифровых площадках, а также радиостанциях Украины, СНГ и Балтии.
Напомним, сразу два сингла из альбома "Туманы" признаны авторитетным порталом TopHit* самыми ротируемыми треками СНГ с общим числом проигрываний свыше 2 миллионов раз, сделав Макса Барских самым популярным артистом на радио.
TopHit – портал, занимающийся мониторингом радиоэфира СНГ, стран Балтии и зарубежья.
Напоминаем, что Макс Барских выступит в таллиннском клубе CatHouse уже в пятницу, 24 августа. Не пропустите это шоу, билеты в продаже в кассах Piletilevi!