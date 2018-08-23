Ночные пробуждения: о каких заболеваниях они нас предупреждают

В китайской медицине прерывание сна — симптом негативного эмоционального состояния, которое может отразиться на здоровье. Чтобы расшифровать сигналы тела, нужно обратить внимание на время, когда вы просыпаетесь. В этой статье вы найдете объяснение именно вашего пробуждения, и упражнения, которые помогут исправить ситуацию, пишет издание Psychologies.ru.
В китайской медицине считается, что эмоции напрямую связаны со здоровьем тела. Например, эмоция грусти так меняет осанку (как бы сворачивает грудную клетку вперед, закрывает ее), что легким становится сложнее функционировать. Им недостаточно места, за счет чего ухудшается кровоснабжение легких, поэтому грустный человек легче заболевает различными воспалительными процессами дыхательных путей.
В западной медицине такие взаимосвязи изучаются в рамках психосоматической медицины. Например, доказано, что человек, склонный к регулярным вспышкам злости, чаще страдает от заболеваний желудка.
На основе многовековых наблюдений в китайской медицине разработана система диагностики и лечебных рекомендаций: как через наблюдение за эмоциями заметить те или иные нарушения здоровья и скорректировать эмоциональный фон, чтобы защитить себя от болезни.
С 23:00 ДО 1:00 — РАЗОЧАРОВАНИЕ
Эмоция разочарования в восточной традиции связана со здоровьем желчного пузыря. А работа каждого органа, в свою очередь, связана со временем. Ночью мозг занимается оздоровлением всех органов и систем: мы спим, и без нашего волевого участия у вегетативной нервной системы есть возможность восстановить все то, что нарушилось, перетрудилось, устало за день. Время активного ночного восстановления желчного пузыря приходится на период плюс-минус полуночи.
Если в это время человек не может заснуть или просыпается, это сигнал о том, что он видит в своей жизни поводы для разочарования. Эти мысли мешают здоровому сну, и на фоне этой эмоции страдает желчный пузырь. Или же наоборот: уже есть заболевание желчного пузыря, и из-за этого развивается эмоция разочарования. Такая ситуация возможна. Переживания отступят, если вылечить желчный пузырь. Понять, где причина, а где следствия, можно с помощью врача китайской медицины. Что же делать, если сон нарушен, а нужного специалиста под боком нет?
Упражнение
В китайской медицине есть понятие «ци» — жизненная энергия, которая циркулирует по телу. Если мы переживаем, энергия поднимается вверх. Чтобы успокоить эмоции, ее необходимо опустить вниз, в область живота.
Как это сделать? Представьте, что внутри есть поток — живой, сияющий, текучий, — и он следует за вашими руками. (В действительности энергия следует за вниманием, а руки — лучший способ его привлечь и сконцентрировать.) Полусидя в кровати, поместите руки напротив лица и представьте, как вы берете эту энергию и, опуская руки, увлекаете ее вниз. Медленно и аккуратно: руки вниз, от лица вдоль тела к животу, и энергия — вниз. Повторите это движение несколько раз — столько, сколько нужно, чтобы почувствовать сонливость.
С 1:00 ДО 3:00 — ГНЕВ
Человек, который против своей воли просыпается с 1 до 3 утра, хочет спать, но не может заснуть, склонен к гневу. Эта эмоция связана с состоянием печени.
Опять же, причина может крыться и в самой эмоции (которая рано или поздно отразится на здоровье печени), и в том или ином заболевании печени, которое генерирует гнев. Разбираться можно с помощью китайских докторов. А пока предлагаем упражнение.
Упражнение
Чтобы уснуть в период с 1:00 до 3:00, рекомендуется выпить прохладной воды, успокоить огонь гнева. И сделать практику на расслабление, например, комплекс цигуна для позвоночника Синьшень.
Выполнение комплекса занимает 15 минут, помогает опустить энергию вниз, снизить накал страстей и расслабить тело настолько, чтобы ему захотелось спать. После того как практика сделана, ложитесь спать, но без гаджетов, книжек или любых других отвлекающих факторов. Для людей с особо серьезной, почти клинической бессонницей есть развернутая методика. Ложась в постель, обещайте себе: «Если я не смогу заснуть за 15 минут, я встану и повторю практику». Среди тех, кому я помогала справиться с бессонницей, не было ни одного, кто смог бы пройти цикл больше двух раз. Максимум после второго повторения вы будете спать как младенец.
С 3:00 ДО 5:00 — ГРУСТЬ
Эмоция грусти связана со здоровьем легких. Поэтому человеку, который регулярно просыпается с 3:00 до 5:00 утра, можно с уверенностью порекомендовать взяться за оздоровление легких: бросить курить (если он курит) и начать заниматься плаваньем (если нет противопоказаний). Плюс, конечно же, упражнения на поиск активного расслабления — например, Синьшень, цигун для позвоночника, который помогает расслабить грудную клетку и наладить более глубокое, равномерное, правильное дыхание.
Как только грудная клетка раскрывается, человек начинает «дышать полной грудью», так сразу же поводов для грусти становится меньше или приступы грусти начинают проходить легче. Что же делать ночью, когда ни бассейна нет, ни покурить нельзя?
Упражнение
Сядьте на стул, обопритесь на спинку, чуть запрокиньте голову и разведите руки в стороны. Сделайте в таком положении несколько вдохов и выдохов. Отслеживайте: что еще можно расслабить в этом положении, чтобы тело задышало легче и свободнее. По мере углубления расслабления и дыхания будет накатывать сонливость — поддайтесь ей и ложитесь спать.
Если вдруг ночью стало по-настоящему грустно, это повод (вопреки рекомендациям диетологов!) съесть что-то сладкое, что поможет снять нервное напряжение. Перед выполнением упражнения порадуйте себя каким-нибудь сладким и полезным сухофруктом, потом подышите, и сон после этого будет безмятежен.