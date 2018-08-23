Ночные пробуждения: о каких заболеваниях они нас предупреждают

В китайской медицине считается, что эмоции напрямую связаны со здоровьем тела. Например, эмоция грусти так меняет осанку (как бы сворачивает грудную клетку вперед, закрывает ее), что легким становится сложнее функционировать. Им недостаточно места, за счет чего ухудшается кровоснабжение легких, поэтому грустный человек легче заболевает различными воспалительными процессами дыхательных путей.

В западной медицине такие взаимосвязи изучаются в рамках психосоматической медицины. Например, доказано, что человек, склонный к регулярным вспышкам злости, чаще страдает от заболеваний желудка.

На основе многовековых наблюдений в китайской медицине разработана система диагностики и лечебных рекомендаций: как через наблюдение за эмоциями заметить те или иные нарушения здоровья и скорректировать эмоциональный фон, чтобы защитить себя от болезни.

С 23:00 ДО 1:00 — РАЗОЧАРОВАНИЕ

Эмоция разочарования в восточной традиции связана со здоровьем желчного пузыря. А работа каждого органа, в свою очередь, связана со временем. Ночью мозг занимается оздоровлением всех органов и систем: мы спим, и без нашего волевого участия у вегетативной нервной системы есть возможность восстановить все то, что нарушилось, перетрудилось, устало за день. Время активного ночного восстановления желчного пузыря приходится на период плюс-минус полуночи.

Если в это время человек не может заснуть или просыпается, это сигнал о том, что он видит в своей жизни поводы для разочарования. Эти мысли мешают здоровому сну, и на фоне этой эмоции страдает желчный пузырь. Или же наоборот: уже есть заболевание желчного пузыря, и из-за этого развивается эмоция разочарования. Такая ситуация возможна. Переживания отступят, если вылечить желчный пузырь. Понять, где причина, а где следствия, можно с помощью врача китайской медицины. Что же делать, если сон нарушен, а нужного специалиста под боком нет?

Упражнение

В китайской медицине есть понятие «ци» — жизненная энергия, которая циркулирует по телу. Если мы переживаем, энергия поднимается вверх. Чтобы успокоить эмоции, ее необходимо опустить вниз, в область живота.

Как это сделать? Представьте, что внутри есть поток — живой, сияющий, текучий, — и он следует за вашими руками. (В действительности энергия следует за вниманием, а руки — лучший способ его привлечь и сконцентрировать.) Полусидя в кровати, поместите руки напротив лица и представьте, как вы берете эту энергию и, опуская руки, увлекаете ее вниз. Медленно и аккуратно: руки вниз, от лица вдоль тела к животу, и энергия — вниз. Повторите это движение несколько раз — столько, сколько нужно, чтобы почувствовать сонливость.

С 1:00 ДО 3:00 — ГНЕВ

Человек, который против своей воли просыпается с 1 до 3 утра, хочет спать, но не может заснуть, склонен к гневу. Эта эмоция связана с состоянием печени.