Не стыдно быть ВИЧ+: Вера Брежнева продолжает бороться с болезнью в Эстонии (ФОТО)

Вчера в Таллинне прошла встреча Веры Брежневой и представителей сообщества людей, живущих с ВИЧ Эстонии (MTÜ EHPV).

В Эстонии, как и во всем мире, немало людей, живущих с ВИЧ, которые посвящают жизнь или свободное время творчеству, а также деятелей искусства, которые выражают в музыке, художестве и поэзии свои мысли, стремления, эмоции и чувства в борьбе с ВИЧ. Посредством своих произведений, все они готовы донести до общества свой призыв, свои переживания и намерения к предотвращению распространения эпидемии. Донесение этих мыслей до широкой общественности может стать наглядным примером для других ЛЖВ, способствовать повышению толерантности в обществе и в будущем станет стимулом к более открытым и решительным действиям.

ФОТО: Виктория Мельникова

В рамках встречи между Верой Брежневой и Эстонской Сети ЛЖВ получена договоренность о создании международного проекта, с участием эстонских и международных музыкантов, который будет представлен общественности многих стран. В результате проекта будет создан музыкальный сборник - альбом, как одного из эффективных методов донесения информации и продвижения толерантного отношения к ЛЖВ.

Цели Проекта: формирование толерантного отношения к Людям, Живущим с ВИЧ. Повышение информированности общественности о проблемах, связанных с ВИЧ.

Справка. Вера Брежнева - посол доброй воли ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева назначена региональным послом доброй воли ЮНЭЙДС в ноябре 2014 года. Используя свою огромную популярность во всех странах Восточной Европы и Центральной Азии, госпожа Брежнева содействует повышению осведомленности по вопросам, связанным с женщинами и детьми, затронутыми ВИЧ-инфекцией. Брежнева давно участвует в гуманитарной и благотворительной деятельности и имеет большой интерес к вопросам общественного здоровья.

«Я намерена изменить жизнь женщин и девочек, живущих с ВИЧ, в этом регионе, - сказала Брежнева. - Я говорила со многими из них - это красивые и сильные женщины, но они сталкиваются с серьезными проблемами, в том числе с дискриминацией со стороны медицинских работников и даже их собственных семей».

ФОТО: Виктория Мельникова

С момента своего назначения госпожа Брежнева активно привлекает внимание к эпидемии ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии. Вера посетила несколько стран региона, где она встретилась с работниками здравоохранения, людьми, живущими с ВИЧ, принимая особое участие в жизни женщин, детей и молодежи, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции. Кроме того, Брежнева участвует в ряде информационных кампаний и инициатив в социальных сетях, а также активно дает интервью для прессы по тематике ВИЧ-инфекции.