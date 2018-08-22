Большая галерея: Таллинн ушел в отрыв на «Танцевальной Волне»! Столько секса и страсти здесь давно не было

Сексуальные артистки Serebro, Юлия Волкова, Вера Брежнева и Virus сделали этот вечер. Разбавили концерт своей мужественностью ребята из коллектива «Поднимаем Руки Вверх!». Артисты в этот вечер пели и говорили о любви, счастье и здоровье - самых важных вещах в жизни каждого человека.