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  • Большая галерея: Таллинн ушел в отрыв на «Танцевальной Волне»! Столько секса и страсти здесь давно не было

Большая галерея: Таллинн ушел в отрыв на «Танцевальной Волне»! Столько секса и страсти здесь давно не было

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Вчера, 22 августа, на таллиннском Певческом поле прошел самый крупный фестиваль русской поп-музыки в Прибалтике - «Танцевальная Волна», куда уже во второй раз съехались любители русской музыки со всей страны. 

Сексуальные артистки Serebro, Юлия Волкова, Вера Брежнева и Virus сделали этот вечер. Разбавили концерт своей мужественностью ребята из коллектива «Поднимаем Руки Вверх!». Артисты в этот вечер пели и говорили о любви, счастье и здоровье - самых важных вещах в жизни каждого человека. 

Гостям предлагали шашлыки, горячительные напитки и карусели - всё это за отдельную плату. Редакцию Limon.ee встретилась со своими читателями и вручила им праздничные флажки. 

Смотрите яркую галерею портала Limon.ee, где запечатлен практически каждый миг праздника! 

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