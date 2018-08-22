Порнозвезда и жена вокалиста Korn, которая 20 лет боролась с наркоманией, умерла

Порноактриса Дэвон вышла замуж за музыканта Джонатана Дэвиса в 2004 году. У пары появилось двое детей, но женщина так и не сумела избавиться от наркотической зависимости. Она шесть раз проходила реабилитацию, но каждый раз срывалась и начинала вновь употреблять психоактивные вещества. Наконец в 2016 году Джонатан Дэвис подал на развод, сославшись на непримиримые разногласия, однако бракоразводный процесс так и не был доведён до конца.

S ФОТО: / imago/Rideaux-PicturePerfect

За несколько дней до смерти Девен Дэвис в очередной раз покинула реабилитационный центр. Её муж подал в суд заявление и потребовал запретить женщине приближаться к их детям и собаке по кличке Хаос. Музыкант утверждал, что бывшая порноактриса практикует домашнее насилие и представляет опасность для детей и животных. Впрочем, судебный запрет Джонатану не пригодился — в тот же день его жена была найдена мёртвой.

После смерти Девен Дэвис представитель группы Korn обратился к общественности с просьбой уважать чувства музыканта и не досаждать ему вопросами о личной жизни: