Порнозвезда и жена вокалиста Korn, которая 20 лет боролась с наркоманией, умерла

В США в возрасте 39 лет скончалась бывшая порнозвезда и жена фронтмена группы Korn Девен Дэвис, известная под псевдонимом Дэвон. Женщина снялась в сотне порнофильмов и уже 20 лет боролась с наркотической зависимостью, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.
Порноактриса Дэвон вышла замуж за музыканта Джонатана Дэвиса в 2004 году. У пары появилось двое детей, но женщина так и не сумела избавиться от наркотической зависимости. Она шесть раз проходила реабилитацию, но каждый раз срывалась и начинала вновь употреблять психоактивные вещества. Наконец в 2016 году Джонатан Дэвис подал на развод, сославшись на непримиримые разногласия, однако бракоразводный процесс так и не был доведён до конца.
За несколько дней до смерти Девен Дэвис в очередной раз покинула реабилитационный центр. Её муж подал в суд заявление и потребовал запретить женщине приближаться к их детям и собаке по кличке Хаос. Музыкант утверждал, что бывшая порноактриса практикует домашнее насилие и представляет опасность для детей и животных. Впрочем, судебный запрет Джонатану не пригодился — в тот же день его жена была найдена мёртвой.
После смерти Девен Дэвис представитель группы Korn обратился к общественности с просьбой уважать чувства музыканта и не досаждать ему вопросами о личной жизни:
"Опустошающая потеря Девен Дэвиса разбила сердце семьи Дэвис. Мы просим вас уважать неприкосновенность их частной жизни и позволить родственникам оплакать потерю наедине друг с другом".