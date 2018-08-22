Эксклюзивное интервью: обворожительная Вера Брежнева прилетела в Таллинн с важной миссией

В 17:00 рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Таллинн прилетела невероятно добрая, нежная и ослепительно красивая Вера Брежнева. Артистка с радостью пообщалась с журналистом портала Limon.ee Эдгаром Гергелем, сказала, что очень скучала по нашему городу и рассказала о своих невероятных планах в эстонской столице в ближайшие часы.