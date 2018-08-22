Эксклюзивное интервью: обворожительная Вера Брежнева прилетела в Таллинн с важной миссией ВИДЕО!
22 августа 2018, 18:08
В 17:00 рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Таллинн прилетела невероятно добрая, нежная и ослепительно красивая Вера Брежнева. Артистка с радостью пообщалась с журналистом портала Limon.ee Эдгаром Гергелем, сказала, что очень скучала по нашему городу и рассказала о своих невероятных планах в эстонской столице в ближайшие часы.
Вера Брежнева сегодня поздно вечером выступит на фестивале «Танцевальная Волна» в Таллинне, до нее на сцене появятся другие яркие и любимые артисты: VIRUS, SEREBRO, Юля Волкова и «Поднимаем Руки Вверх!».
Смотрите единственное эксклюзивное интервью ниже с певицей Верой Брежневой на Limon.ee и яркие фотографии из Таллиннского аэропорта вверху новости!