Ученые выяснили, что может стать причиной рассеянного склероза

Новое исследование показало, что алюминий может вызывать рассеянный склероз. У уже умерших пациентов на вскрытии обнаружился существенно более высокий уровень металла в мозге. Алюминий, который добавляют в разного рода вакцины и антиперспиранты, как полагают исследователи, может вступать в контакт с генами пациентов, из-за чего их иммунная система по ошибке начнет атаковать оболочку нервов или миелин. Ученые из Университета Киля в Германии полагают, что скопления миелина в мозге жертв рассеянного склероза нельзя игнорировать.

Ранее этот металл связывали с болезнью Альцгеймера, исследователи предполагали, что у умерших от старческого слабоумия пациентов неслучайно обнаруживается повышенный показатель алюминия в мозге, которого нет у людей, не страдавших от деменции. В этот раз исследователи провели изучение тканей мозга 14 умерших пациентов с рассеянным склерозом. Их возраст составлял от 39 до 82 лет на момент смерти, 8 из усопших были женщинами. Обследование однозначно продемонстрировало повышенный уровень алюминия в мозге.