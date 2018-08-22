Рэпер Дрейк навестил 11-летнюю девочку перед пересадкой сердца

Исполнитель приехал в Чикаго, чтобы отыграть два концерта. Он также исполнил просьбу Софи, которая ранее записала видеообращение к артисту и сказала, что будет счастлива увидеть его на свой 11-ый день рождения, который она проведет в госпитале.