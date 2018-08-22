Ср, 22.08.2018
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  • Рэпер Дрейк навестил 11-летнюю девочку перед пересадкой сердца

Рэпер Дрейк навестил 11-летнюю девочку перед пересадкой сердца

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Dreiks

ФОТО: Reuters/Scanpix

Канадский рэпер Дрейк навестил в больнице юную фанатку, ожидающую пересадки сердца. Видеозапись опубликована в Instagram во вторник, 21 августа, пишет TvNet.

Исполнитель приехал в Чикаго, чтобы отыграть два концерта. Он также исполнил просьбу Софи, которая ранее записала видеообращение к артисту и сказала, что будет счастлива увидеть его на свой 11-ый день рождения, который она проведет в госпитале.

Дрейк зашел в палату к девочке, обнял ее и рассказал, что очень рад ее видеть. Софи очень удивилась гостю. Рэпер также рассказал, что ради встречи с ней он отменил один из концертов.

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