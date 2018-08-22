«Ну все, твоя»: Сергея Шнурова считают причиной развода Оксаны Акиньшиной

Накануне 31-летняя Оксана Акиньшина сделала официальное заявление – актриса сообщила, что ее брак с кинопродюсером Арчилом Геловани закончился, и она подает на развод. И если одни фанаты искренне сочувствовали 31-летней звезде, то другие убеждены: причина внезапного разрыва кроется во вновь вспыхнувших чувствах к Сергею Шнурову.

Доказательства тому совместные фотографии актрисы и певца, которые стали появляться в Сети после новости о том, что лидер группировки «Ленинград» расстался с супругой Матильдой. А недавно Акиньшина и вовсе начала оставлять под постами бывшего возлюбленного неоднозначные комментарии. «Ну все, твоя», – написала Оксана под одним из снимков Шнура некоторое время назад.

Сергей Шнуров ФОТО: Скриншот с Instagram

Напомним, Оксана Акиньшина, получившая признание и славу, снявшись в фильме Сергея Бодрова-младшего «Сестры», закрутила роман с балагуром Сергеем Шнуровым, когда ей было всего 15 лет. Вредные привычки музыканта не смущали юную Оксану: она искренне считала, что этот человек — любовь на всю жизнь. Однако их бурные отношения закончились спустя пять лет.

Этим летом, спустя 11 лет, бывшие возлюбленные снова встретились на концерте группировки «Ленинград», чем подогрели мечты фанатов о воссоединении любимой пары.