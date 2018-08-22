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  • Цвет настроения черный: на премьеру фильма «Гоголь. Страшная месть» звезды пришли в мрачных одеяниях

Цвет настроения черный: на премьеру фильма «Гоголь. Страшная месть» звезды пришли в мрачных одеяниях Смотрите галерею!

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Во вторник, 21 августа, в Москве прошла премьера фильма «Гоголь. Страшная месть». Картину представили Александр Петров, Олег Меньшиков, Юлия Франц и другие российские звезды. 

Вчера в кинотеатре «Октябрь» состоялась звездная премьера картины «Гоголь. Страшная месть». По традиции первыми на красную дорожку вышли актеры фильма: Олег Меньшиков, Юлия Франц, Александр Петров и Марта Тимофеева. 

Поддержать коллег и одними из первых посмотреть заключительную часть трилогии пришли Эвелина Бледанс, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Елена Летучая, Катерина Шпица, Илья Бачурин, Юлия Хлынина и другие селебы. Что интересно, большинство знаменитостей предпочли наряды именно черного оттенка, будто желая подчеркнуть мрачность мистической ленты. Смотрите галерею!

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