Этому городу нужен герой! Копы задержали Бэтмена, мчавшегося на своем бэтмобиле

Ролик разошелся в соцсетях и появился в том числе на reddit. На нем полицейская машина следует за "бэтмобилем" и останавливает его. И оттуда появляется не кто иной, как легендарный супергерой комиксов Бэтмен.

И пользователи принялись гадать, что же такого натворил этот персонаж, что попался. Как выяснилось позже, этим крутым парнем в костюме оказался Стивен Лоуренс, который возвращался домой из Парри-Саунд. И он рассказал занимательную историю. Стивен, как обычно, ехал в любимом наряде, его стали фотографировать и снимать другие водители. Тогда он, остановившись на светофоре, предложил полиции попросить автолюбителей не отвлекаться на фото за рулем из соображений безопасности. Те согласились. А когда Бэтмен поехал дальше, заметил, что за ним следует этот же патруль. Они просто тоже хотели фото на память с колоритным героем, пишет cbc.com.

"Я всегда понимал, что у полицейских есть не только работа, иногда они могут тоже немного повеселиться", - прокомментировал Стивен Лоуренс.

Стивен также рассказал, что уже более 20 лет изображает Бэтмена, костюм которого впервые надел после смерти отца. И привык к повышенному вниманию. Правда, просит автолюбителей всё же быть осторожнее и не снимать на дороге.