Сегодня в 17:00 таллиннское Певческое поле распахнет свои ворота для участников и гостей фестиваля «Танцевальная волна» – крупнейшего события русской поп-музыки этого года. Первой в Эстонию – еще вчера вечером – прибыла Юлия Волкова, одна из солисток скандально известной группы T.A.T.U., Serebro, Вера Брежнева, «Вирус» и «Поднимаем Руки Вверх!» будут приезжать в Таллинн в течение сегодняшнего дня.