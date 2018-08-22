Самые неприятные факты о каждом знаке Зодиака

Овен

Злой и любящий дискуссии человек. Овен любит нападать в устной форме на любого, кто его злит. Он будет спорить в любое время, в любом месте, повсюду. Неважно кто перед ним: родственники, друзья или совершенно незнакомые люди. Они станут громкими и агрессивными в своей попытке контролировать и доминировать над окружающими. Подобное состояние может обостриться до такой степени, что их поведение можно сравнить лишь с ребенком, что устроил истерику.

Телец

Ленивый и вечно путающийся под ногами человек. Люди под знаком Тельца особенно упрямы. Когда их что-то раздражает, они упорно отказываются двигаться. Будь то движение с дивана или шаги, продвигающие вас по жизни вперед. Они просто останутся на одном месте, не прикладывая никаких усилий или даже попыток что-либо изменить. Тельцам свойственно одновременно хотеть и желать многого, но ничего при этом не делать. Их собственное упрямство мешает им двигаться дальше.

Близнецы

Полная непредсказуемость Близнецов – явно, не хороший признак. Они постоянно планируют налево и вправо, а после все отменяют. Их неуемная сила менять свое мнение играет с ними злую шутку. Эта полная нехватка самосознания и отсутствие социальных навыков заставляет их казаться лживыми детьми. Следует взяться за ум, принять решение и придерживаться его!

Рак

Чувствительны и небезопасны. Есть такие люди, которым просто необходимо чувство уверенности во всем, что они когда-либо делают. В противном случае они автоматически предполагают, что вы ненавидите их или желаете им зла. Раки раздражительные, капризные и меланхоличные параноики. Они будут хандрить и плохо себя чувствовать, полагая, что все вокруг говорят о них плохо, когда в действительности все не так.

Лев

Высокомерны и тщеславны. Львы имеют чрезмерно завышенное эго, воображая из себя нечто. И все потому, что они превосходят почти все, что они когда-либо делают. Другие всегда следуют за ними, в то время как львы являются лидерами по своему естественному происхождению. Через время они заставляют думать, что они потрясающие и не умеют ошибаться. Их постоянная потребность в сосредоточенном на себе внимании заставляет их казаться раздражающе-нахальными и нарциссическими.

Дева

Чрезмерно заботливы и привередливы. Девы — перфекционисты, которым не удается воспринимать чужие критические замечания в легкой форме. Они представляют собой подобие бетонной стены, когда дело доходит до их конкретного способа делать что-то в попытке загнать вас. Это в сочетании с их полной гибкостью может быть крайне раздражающим для других людей. Вот почему они не всегда способны оправдать ожиданий.

Весы