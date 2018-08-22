Самые неприятные факты о каждом знаке Зодиака

Без лишних слов приводим краткое изложение самых раздражающих, надоедливых и просто невыносимых характеристик каждого из двеннадцати знаков Зодиака.
Овен
Злой и любящий дискуссии человек. Овен любит нападать в устной форме на любого, кто его злит. Он будет спорить в любое время, в любом месте, повсюду. Неважно кто перед ним: родственники, друзья или совершенно незнакомые люди. Они станут громкими и агрессивными в своей попытке контролировать и доминировать над окружающими. Подобное состояние может обостриться до такой степени, что их поведение можно сравнить лишь с ребенком, что устроил истерику.
Телец
Ленивый и вечно путающийся под ногами человек. Люди под знаком Тельца особенно упрямы. Когда их что-то раздражает, они упорно отказываются двигаться. Будь то движение с дивана или шаги, продвигающие вас по жизни вперед. Они просто останутся на одном месте, не прикладывая никаких усилий или даже попыток что-либо изменить. Тельцам свойственно одновременно хотеть и желать многого, но ничего при этом не делать. Их собственное упрямство мешает им двигаться дальше.
Близнецы
Полная непредсказуемость Близнецов – явно, не хороший признак. Они постоянно планируют налево и вправо, а после все отменяют. Их неуемная сила менять свое мнение играет с ними злую шутку. Эта полная нехватка самосознания и отсутствие социальных навыков заставляет их казаться лживыми детьми. Следует взяться за ум, принять решение и придерживаться его!
Рак
Чувствительны и небезопасны. Есть такие люди, которым просто необходимо чувство уверенности во всем, что они когда-либо делают. В противном случае они автоматически предполагают, что вы ненавидите их или желаете им зла. Раки раздражительные, капризные и меланхоличные параноики. Они будут хандрить и плохо себя чувствовать, полагая, что все вокруг говорят о них плохо, когда в действительности все не так.
Лев
Высокомерны и тщеславны. Львы имеют чрезмерно завышенное эго, воображая из себя нечто. И все потому, что они превосходят почти все, что они когда-либо делают. Другие всегда следуют за ними, в то время как львы являются лидерами по своему естественному происхождению. Через время они заставляют думать, что они потрясающие и не умеют ошибаться. Их постоянная потребность в сосредоточенном на себе внимании заставляет их казаться раздражающе-нахальными и нарциссическими.
Дева
Чрезмерно заботливы и привередливы. Девы — перфекционисты, которым не удается воспринимать чужие критические замечания в легкой форме. Они представляют собой подобие бетонной стены, когда дело доходит до их конкретного способа делать что-то в попытке загнать вас. Это в сочетании с их полной гибкостью может быть крайне раздражающим для других людей. Вот почему они не всегда способны оправдать ожиданий.
Весы
Им нравится угождать людям. Очевидно, что Весы никогда не придумывают свои мысли, которые вынуждают их оказывать давление на ситуации и решения, в которых они никогда не бывали сами. Они слишком стараются избегать оскорблений. Если бы они могли просто подойти и рассказать правду о своем самочувствии и прочих делах. Только так они смогут быть менее раздражительными.
Скорпион
Самодовольны и требовательны. Скорпионы могут казаться безвредными и даже слабыми внешне. Но, все это не так. На самом деле они довольно расчетливы. Им свойственно играть по своим правилам, чтобы манипулировать и контролировать все вокруг. Их двуличность многих раздражает.
Стрелец
Любят обсуждать большие события. Стрельцы пустые и поверхностные люди, постоянно испытывающие потребность следовать новым и популярным тенденциям. Они из тех, кто возьмет на борт самолета, не отвечая при этом ни на один вопрос. Их обособленное упрямство не только делает их глупыми, но и неприятными.
Козерог
Категоричны и самоуверенны. Даже при своем стеснении Козерог будет использовать вас, чтобы получить то, что ему нужно. Они безжалостны, упрямы и всегда уверены в своей правоте. Это делает их оторванными и самодовольными хвастунами. Они оценивают вас, потому что не могут оторвать глаз.
Водолей
Не честны по отношению к себе. Когда кто-то слишком сильно пытается стать тем, кем не является, это действует раздражительно. Когда это делает Водолей, это выглядит еще более неприятно, потому что для них это крайне неестественно и странно. С их необычными и несколько отчужденными манерами приходится мириться. Но, если они будут немного мягче, их поведение будет более сносным.
Рыбы
Люди, родившиеся под знаком Рыбы рассеянны. Они могут быть настолько чувствительными и эмоциональными людьми, что в конечном итоге из-за своей доброй души потеряют кучу средств. В бизнесе они могут быть небрежны, нецелесообразны, ненадежны и неэффективны. Минус Рыб в том, что они непостоянны, сплетники, опрометчивые и доверчивые люди.
По материалам Cluber.