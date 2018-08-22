Растолстевшую Дженнифер Лопес засняли в мини ФОТО
22 августа 2018, 14:55
Поклонники уверены, что Джен «растолстела» из-за неудачного наряда.
Недавно Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вернулись из романтического путешествия, во время которого Джен неустанно демонстрировала потрясающее чувство стиля, выбирая наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Однако после отпуска певица неожиданно решилась выгулять актуальное в этом сезоне платье в стиле 70-х. И это была ошибка.
Модная модель А-силуэта визуально укоротила ее ноги, грудь «сплющилась», а бедра и талия — расширились.