Растолстевшую Дженнифер Лопес засняли в мини

Недавно Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вернулись из романтического путешествия, во время которого Джен неустанно демонстрировала потрясающее чувство стиля, выбирая наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Однако после отпуска певица неожиданно решилась выгулять актуальное в этом сезоне платье в стиле 70-х. И это была ошибка.