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  • Растолстевшую Дженнифер Лопес засняли в мини

Растолстевшую Дженнифер Лопес засняли в мини ФОТО

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Поклонники уверены, что Джен «растолстела» из-за неудачного наряда.

Недавно Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вернулись из романтического путешествия, во время которого Джен неустанно демонстрировала потрясающее чувство стиля, выбирая наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Однако после отпуска певица неожиданно решилась выгулять актуальное в этом сезоне платье в стиле 70-х. И это была ошибка.

Модная модель А-силуэта визуально укоротила ее ноги, грудь «сплющилась», а бедра и талия — расширились.

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