Вот и сказочке конец: 87-летний Краско объявил о разводе с 27-летней женой

По словам самого Краско, молодая жена уже несколько месяцев с ним не живет. Девушка одна путешествует по миру. Сначала она посещала Израиль, теперь любуется архитектурой Испании. Супруги периодически созваниваются, но скорее как друзья, нежели любовники. Артист уверяет, что вопрос с расставанием назрел уже давно.

«Брак с Натальей Александровной – это же эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги», – заявил Иван Иванович. Также звезду советского кино всегда расстраивал тот факт, что молодая зазноба не желает заводить с ним детей. «Я понимаю, у нас нет своего жилья, и в чем-то она права. А с другой стороны, может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил», – рассуждает Краско.