Вот это да! Эдди Мерфи станет отцом в десятый раз

Недавно папарацци подловили будущую маму во время прогулки в Лос-Анджелесе. Пейдж была одета в сарафан с цветочным принтом, который подчеркнул ее сильно округлившийся живот.

Для модели малыш станет вторым: от Эдди она уже воспитывает двухлетнюю дочь Иззи Уну. А вот у Мерфи есть еще восемь детей: пять от экс-супруги Николь Мерфи и еще трое от разных подруг, в том числе дочь Энджел Айрис от солистки Spice Girls Мел Би.

Напомним, с Пейдж Батчер актер встречается уже шесть лет. Однако узаконить свои отношения пара по какой-то причине не торопится. Кто знает, может, появление второго общего ребенка подтолкнет Мерфи сделать наконец предложение руки и сердца своей возлюбленной.