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  • Вот это да! Эдди Мерфи станет отцом в десятый раз

Вот это да! Эдди Мерфи станет отцом в десятый раз

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На днях стало известно, что 57-летний Эдди Мерфи скоро снова станет отцом. Его возлюбленная, 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер, беременна, пишет Сплетник.

Недавно папарацци подловили будущую маму во время прогулки в Лос-Анджелесе. Пейдж была одета в сарафан с цветочным принтом, который подчеркнул ее сильно округлившийся живот.

Для модели малыш станет вторым: от Эдди она уже воспитывает двухлетнюю дочь Иззи Уну. А вот у Мерфи есть еще восемь детей: пять от экс-супруги Николь Мерфи и еще трое от разных подруг, в том числе дочь Энджел Айрис от солистки Spice Girls Мел Би.

Напомним, с Пейдж Батчер актер встречается уже шесть лет. Однако узаконить свои отношения пара по какой-то причине не торопится. Кто знает, может, появление второго общего ребенка подтолкнет Мерфи сделать наконец предложение руки и сердца своей возлюбленной.

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