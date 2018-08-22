Десять вопросов, которые вы всегда хотели задать уборщице

Наталия не ищет их специально, но знает большинство самых сокровенных, самых мрачных тайн своих клиентов. Эта 43-летняя женщина принадлежит к тем, кто работает в Германии уборщиками на дому, а таких, согласно подсчётам, 3,6 миллиона человек.

Наталия пришла в эту отрасль в юности и убирала вместе с матерью. Впоследствии она работала официанткой и продавщицей, но затем, десять лет назад, решила снова пойти в уборщицы. В прошлом году она основала собственную клининговую компанию, на данный момент в основном обслуживающую пожилых состоятельных клиентов.

Я пообщалась с Наталией о самых ужасных вещах, которые ей доводилось убирать, и о тех случаях, когда она находила секс-игрушки или человеческие трупы.

- Привет, Наталия. Что из того, что вам когда-нибудь доводилось убирать, было отвратительнее всего?

- На мой взгляд, это был унитаз, покрытый дерьмом пожилого мужчины. Что самое странное, это было не в первый раз. Мне приходит на ум только одно объяснение: он испражняется стоя. В другом случае я с коллегами убирала на кухне 18 часов. Хозяин был баснословно богат, и дом был неплохо обставлен, но ужасно грязен. Мой тогдашний начальник взялся за эту работу лишь из-за того, сколько за неё давали денег.

- Вы когда-нибудь находили в квартире труп?

- Самый худший опыт на работе у меня был тогда, когда я зашла к кому-то в квартиру вместе с хозяином и увидела, что его отец просто лежит мёртвый на полу. Это было ужасно. Нечто подобное случилось и в другой раз, но тогда я была одна. Я увидела эту женщину, которая просто лежала на кровати со вжатой в подушку головой. Какое-то время я просто стояла там в полном шоке. В конце концов я позвала на помощь, нажав на кнопку экстренного обслуживания возле её кровати. Теперь я всегда боюсь случайно найти чьё-то тело.

- Как часто вы находите во время уборки секс-игрушки?

- Такое было всего один раз. Я заправляла постель для 80-летней женщины и вдруг нашла завёрнутый в полотенце вибратор. Осознав, что я его, скорее всего, увидела, она осталась вполне спокойной. Эта женщина просто повернулась и сказала: «Ну, мы уже достаточно давно друг друга знаем».

- Самая личная тайна, которую вы узнали?

- Я разговаривала с одним из своих давних клиентов – 85-летней вдовой, которая постоянно казалась очень разгневанной и жёлчной, – и она вдруг призналась, что никогда не любила своего мужа. Затем она рассказала, как потеряла свою первую любовь на войне и в итоге вышла замуж за своего мужа – воспользовалась «запасным аэродромом». Услышав это, я смогла понять, почему она вечно не в духе.