Макс Барских рассказал о сложностях в личной жизни

Знаменитый певец Макс Барских пользуется огромной популярностью среди женщин. Но даже несмотря на обилие поклонниц, устроить свою личную жизнь Максу совсем непросто, пишет Сегодня.
По словам артиста, его сердце сейчас свободно. И вопреки расхожему мнению, как оказалось, особых требований ко второй половинке у Макса нет.
"Понимаете, с возрастом ты по одному начинаешь вычеркивать требования к своему идеалу, их становится все меньше и меньше. Хочется просто найти родную душу… Но с моим графиком заниматься личной жизнью просто нереально: я практически нигде не задерживаюсь дольше, чем на пару дней, строить отношения в таком режиме очень сложно", – поделился Барских.
Макс признался, что сейчас он всецело занят работой: "Сейчас все мои мысли – о новом шоу, которое состоится 29 ноября в Киеве. Радуюсь, что много материала, много песен – так что весь отдаюсь работе", – поделился артист в эксклюзивном интервью каналу "Украина".
Напомним, что Макс Барских выступит с сольным концертом в таллиннском клубе CatHouse 24 августа. Билеты в продаже!