Макс Барских рассказал о сложностях в личной жизни

По словам артиста, его сердце сейчас свободно. И вопреки расхожему мнению, как оказалось, особых требований ко второй половинке у Макса нет.

"Понимаете, с возрастом ты по одному начинаешь вычеркивать требования к своему идеалу, их становится все меньше и меньше. Хочется просто найти родную душу… Но с моим графиком заниматься личной жизнью просто нереально: я практически нигде не задерживаюсь дольше, чем на пару дней, строить отношения в таком режиме очень сложно", – поделился Барских.

Макс признался, что сейчас он всецело занят работой: "Сейчас все мои мысли – о новом шоу, которое состоится 29 ноября в Киеве. Радуюсь, что много материала, много песен – так что весь отдаюсь работе", – поделился артист в эксклюзивном интервью каналу "Украина".